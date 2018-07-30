МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Иностранные болельщики на чемпионате мира по футболу поддержали российский экспорт, покупая отечественные товары и услуги, объем экспорта за счет этого вырос во втором квартале этого года на 5-6% по сравнению с прошлым годом, говорится в информационно-аналитическом комментарии "Экономика" Банка России.

Ранее ЦБ сообщал, что проведение чемпионата мира по футболу в России ускорило годовой рост ВВП РФ во втором квартале на 0,1-0,2 процентного пункта.

"Повышение спроса на отечественные товары и услуги со стороны иностранных болельщиков оказывало поддержку экспорту. По оценкам, во втором квартале 2018 года физический объем экспорта вырос на 5-6% в годовом сопоставлении", — говорится в комментарии ЦБ.

Как отмечают авторы комментария, расширение внутреннего потребительского спроса было более сдержанным, чем рост экспорта: темп прироста расходов на конечное потребление домашних хозяйств во втором квартале оценивается ЦБ России в 3-3,5%.

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что влияние от проведения чемпионата мира по футболу на инфляцию в РФ будет незначительным, при этом будет положительный вклад этого события в рост ВВП страны в 2018 году, он составит 0,1-0,2 процентного пункта.

Чемпионат мира по футболу впервые состоялся в России. Турнир проходил с 14 июня по 15 июля в 11 городах. Матчи состоялись на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.