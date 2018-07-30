МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль одного из крупнейших мировых производителей строительной и горной техники Caterpillar за первые шесть месяцев 2018 года выросла в годовом выражении в 3,4 раза — до 3,372 миллиарда долларов, следует из отчетности компании.

Разводненная прибыль на акцию составила 5,56 доллара против 1,67 доллара годом ранее. Совокупный объем продаж за отчетный период увеличился на 27% и составил 26,87 миллиарда долларов.

По итогам второго квартала чистая прибыль Caterpillar в годовом выражении увеличилась в 2,1 раза, до 1,707 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 2,82 доллара против 1,35 доллара годом ранее. Выручка компании выросла на 23,7%, до 14,011 миллиарда долларов. Компания объясняет увеличение выручки улучшением спроса по трем основным сегментам, во главе со строительным сектором. "Кроме того, объем продаж вырос за счет валютного влияния, особенно из-за более сильного евро и китайского юаня", — отмечено в релизе.

Глава Caterpillar Джим Амплби (Jim Umpleby) сообщил, что показатель прибыли на акцию по итогам второго квартала стал рекордным для компании. Амплби также отметил, что Caterpillar продолжит фокусироваться на высоких стандартах ведения бизнеса, политике расходов и инвестициях в долгосрочный рост прибыли.

По итогам 2018 года Caterpillar прогнозирует прибыль на акцию в размере 10,5-11,5 доллара. Компания также ожидает, что, исключая затраты на реструктуризацию в размере около 400 миллионов долларов, скорректированная прибыль на акцию составит 11-12 долларов.

Caterpillar Inc. производит землеройно-транспортную технику, строительное оборудование, дизельные двигатели, энергетические установки, работающие на природном и попутном газе, и другую технику.