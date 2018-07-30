МОСКВА, 30 июл /ПРАЙМ/. Крым не испытывает недостатка в зерне, несмотря на снижение урожайности из-за засухи, сообщает Минсельхоз РФ со ссылкой на главу министерства Дмитрия Патрушева.

Премьер-министр Дмитрий Медведев в понедельник провел в Севастополе совещание по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Патрушев выступил с докладом на этом совещании. Он сообщил о текущей ситуации в сельском хозяйстве Республики Крым, где 4 июня был введен режим ЧС из-за засухи.

Так, в результате погодных явлений урожайность зерновых в регионе снизилась по сравнению с прошлым годом почти вдвое – на 48%. Валовый сбор на 30 июля текущего года составил чуть более 840 тысяч тонн против порядка 1,5 миллиона тонн в 2017 году. По оценкам Минсельхоза, площадь полной гибели сельхозкультур в Крыму составила свыше 10 тысяч гектаров. Ущерб только по прямым затратам оценивается в более чем 50 миллионов рублей.

"Вместе с тем, глава Минсельхоза отметил, что, по оценкам экспертов, регион не испытывает недостатка в зерне с учетом переходящих остатков и ресурсов интервенционного фонда республики. При этом в случае необходимости министр указал на возможность использования имеющегося объема зерновых Южного федерального округа", — говорится в сообщении.

По словам Патрушева, в настоящее время Минсельхоз России на постоянной основе ведет мониторинг чрезвычайных ситуаций по всей стране, а также проводит работу по оценке ущерба аграриев. Отмечается также, что в связи с неблагоприятными погодными условиями режим ЧС введен уже в 17 регионах России, при этом заявленная регионами сумма ущерба составляет 8,7 миллиарда рублей.