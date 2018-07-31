МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Доля заемщиков с низким уровнем закредитованности на 1 июля 2018 года выросла в России до 30,96% с 28,1% годом ранее, составив примерно 13,5 миллиона человек, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ), которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Под текущей долговой нагрузкой подразумевается соотношение ежемесячных платежей по всем кредитам к ежемесячному доходу (международное название — PTI). Исследование основывается на данных по 4,1 тысячи кредиторов, передающих сведения в НБКИ.

"Доля заемщиков, текущая долговая нагрузка которых находится на уровне менее 10%, в период с июля прошлого года увеличилась на 2,86 процентного пункта и составила 30,96% (около 13,5 миллиона человек) от общего количества заемщиков, на 1 июля прошлого года эта доля составляла 28,10%", — отмечает НБКИ.

Наибольшая доля таких заемщиков была отмечена в Москве (35,7%), Ростовской (35,1%), Московской (34,8%), Брянской (34,6%) и Курганской (34,5%) областях. В то же время наименьшая доля граждан, у которых PTI находится на уровне менее 10%, зафиксирована в Кировской (23,9%) и Оренбургской (24,2%) областях, республике Северная Осетия – Алания (25,6%), а также в Костромской и Амурской областях (по 26,3%).

Авторы исследования пишут, что доля граждан с высоким уровнем закредитованности (PTI более 60%), наоборот, снижается — на отчетную дату она составила 7,16% (около 3 миллионов человек) от общего количества заемщиков, снизившись за год на 0,74 процентного пункта.

"В целом уровень долговой нагрузки российских заемщиков остается на приемлемом уровне, при этом достаточно активно растет доля граждан с низким уровнем долговой нагрузки. Для этих заемщиков текущая ситуация с обслуживанием долговых обязательств не содержит каких бы то было существенных рисков. Кроме того, неуклонно снижается и доля самых закредитованных заемщиков, у которых на обслуживание кредитных обязательств уходит более 60% ежемесячных доходов", — приводятся в сообщении слова генерального директора НБКИ Александра Викулина.