ПЕКИН, 31 июл — ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в непроизводственном секторе экономики Китая в июле резко замедлился на 1 процентный пункт — до 54 пунктов, оказавшись значительно хуже ожиданий экспертов, свидетельствуют данные государственного статистического управления страны.

Аналитики ожидали, что темпы роста в июле замедлятся до 54,9 пункта с 55 пунктов в июне.

Тем не менее ведомство отмечает, что индекс на протяжении 11 месяцев находится в зоне роста выше 54 пунктов, что свидетельствует о сравнительно высоких устойчивых темпах роста в сфере услуг.

Правительство Китая поддерживает сферу услуг, чтобы компенсировать спад в таком традиционном секторе, как тяжелая промышленность.