МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Банк Японии (ЦБ) вновь сохранил процентную ставку на отрицательном уровне — минус 0,1%, говорится в заявлении финансового регулятора по итогам июльского заседания.

Решение совпало с прогнозами аналитиков. Семь членов регулятора высказались за сохранение отрицательной процентной ставки, два — против. Японский ЦБ ввел отрицательную процентную ставку на уровне минус 0,1% в январе 2016 года.

Японский ЦБ вместе с этим подтвердил решение продолжать таргетировать доходность 10-летних гособлигаций на уровне, близком к 0%. Доходность бумаг при этом может увеличиваться или снижаться в зависимости от экономической активности и уровня цен. Денежная база продолжит увеличиваться примерно на 80 триллионов иен в год.

Регулятор также сохранил ежегодный объем выкупа бумаг биржевых инвестиционных фондов (ETF) на уровне около 6 триллионов иен и активов инвестиционных трастов недвижимости (J-REIT) – около 90 миллиардов иен. В зависимости от рыночных условий объем выкупа может быть увеличен или уменьшен, пояснил регулятор. Темпы выкупа коммерческих бумаг (CP) и корпоративных облигаций были вновь сохранены на уровне 2,2 триллиона иен и 3,2 триллиона иен соответственно.

По мнению японского ЦБ, экономика страны расширяется умеренно, при этом цены продолжили демонстрировать относительно слабую динамику по сравнению с экономическими условиями и ситуацией на рынке занятости. "Скорее всего, достижение цели по ценовой стабильности в 2% займет больше времени, чем ожидалось", — поясняет Банк Японии.

Согласно прогнозу Банка Японии, базовая инфляция в стране в текущем году составит 1,1% против прогноза апреля в 1,3%, в 2019 году — 1,5% против предыдущего ожидания в 1,8%.