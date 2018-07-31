МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Рост ВВП 19 стран еврозоны, по первой оценке, во втором квартале 2018 года составил 0,3% в квартальном выражении и 2,1% — в годовом, сообщается в пресс-релизе европейского статистического агентства Евростат.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, прогнозировали рост ВВП еврозоны в отчетном квартале на 2,2% в годовом выражении и на 0,4% — в квартальном.

Годовая инфляция в 19 странах еврозоны в июле, по предварительной оценке, составила 2,1% против уровня июня в 2%, следует из данных европейского статистического агентства Евростат. Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали сохранения показателя на июньском уровне а 2%.

Безработица в еврозоне в июне сохранилась на уровне пересмотренного показателя мая в 8,3%, говорится в отчете европейского статистического агентства Евростат. Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения показателя до 8,3% с первоначального уровня мая в 8,4%.