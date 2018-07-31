КИЕВ, 31 июл — ПРАЙМ. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил во вторник, что за экономическое сотрудничество с Россией должна быть введена уголовная ответственность.

Ранее филиал акционерной компании "Украинские железные дороги" заключил договор с филиалом РЖД на покупку 96 наградных знаков "Почетный железнодорожник" на сумму 181,9 тысячи гривен (около 6,8 тысячи долларов). Однако позднее исполняющий обязанности главы компании Евгений Кравцов поручил остановить процедуру закупки.

"Мне кажется, что должна быть не только моральная, но и уголовная ответственность", — сказал Турчинов, говоря о тех, кто "закупает в РФ те вещи, которые могут производится на Украине". Он заявил об этом во время общения с журналистами, которое транслировал телеканал "112. Украина".

Последние несколько лет Киев ведет политику замещения продукции с российского рынка. При этом ранее Федеральная таможенная служба заявила, что оборот внешней торговли между Россией и Украиной в январе-мае 2018 года составил 5,838 миллиарда долларов, показав рост на 28,7% в годовом выражении.