КИЕВ, 31 июл — ПРАЙМ. Украинское министерство по вопросам временно оккупированных территорий (МВОТ) направило в кабинет министров предложение о применении санкций против 19 российских компаний и 22 физических лиц, связанных со строительством Крымского моста, сообщается во вторник на сайте ведомства.

"МВОТ инициировало вопрос применения санкций к 19 юридическим лицам и 22 физическим лицам, являющихся руководителями/учредителями юридических лиц, вовлеченных в процесс незаконного строительства Керченского моста", — говорится в сообщении на сайте министерства.

Согласно сообщению, проект распоряжения о применении санкций уже согласован с центральными органами исполнительной власти и специальными правоохранительными органами.

"В дальнейшем соответствующее распоряжение будет вынесено на рассмотрение правительства и заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины", — говорится в сообщении.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент РФ Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая, движение автотранспорта запущено 16 мая. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.