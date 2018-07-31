МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Российский бизнесмен Аркадий Ротенберг (контролирует "Мостотрест" и "Стройгазмонтаж") во вторник прокомментировал введение против шести компаний, строящих Крымский мост, новых санкций со стороны Евросоюза. Миллиардер заявил, что он гордится работой подконтрольных компаний по строительству моста на полуостров.

"Наша задача построить мост. Автомобильный уже сдали, по нему ездят люди. Теперь наши ребята строят железнодорожный. Все мы своей работой гордимся, и если это кому-то не нравится, то это не наши проблемы", — передал Ротенберг РИА Новости через своего представителя.

Напомним, что во вторник утром стало известно о том, что ЕС ввел новые санкции, связанные со строительством моста, связывающего материковую часть России и полуостров Крым, в отношении шести российских компаний. Это "Стройгазмонтаж-Мост", АО "ВАД", судостроительный завод "Залив", ПАО "Мостотрест", институт "Гипростроймост", "Стройгазмонтаж – СГМ Груп".

"В рамках мер непризнания незаконной аннексии Крыма и Севастополя Совет ЕС рассматривает строительство Керченского моста как дальнейшие действия, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины", — поясняется в журнале ЕС.

Меры стран ЕС предусматривают замораживание активов, которые принадлежат этим организациям на территории стран ЕС, а также запрет для зарегистрированных в Евросоюзе юридических и физических лиц предоставлять им какие-либо средства.

Подконтрольные Робенбергу компании ранее попали в санкционный список США.