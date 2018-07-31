ПЕКИН, 31 июл — ПРАЙМ. Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян на встрече с главой МИД Великобритании Джереми Хантом заявил о необходимости прикладывать совместные усилия для защиты мировой экономики открытого типа, а также нести ответственность за поддержание существующего миропорядка и системы многосторонней торговли, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства КНР.

"Китай и Великобритания должны совместно твердо придерживаться мультилатерализма, защищать открытую глобальную экономику, прикладывать конструктивные усилия для стабильности в мире", — добавил премьер Госсовета КНР.

Он подчеркнул, что "Китай и Великобритания как постоянные члены СБ ООН и крупнейшие экономики мира разделяют общую ответственность за поддержание международного порядка и системы международных отношений, основанных на принципах Устава ООН, а также систему многосторонней торговли, основой которой является ВТО".

"Китайская сторона готова совместно с Великобританией работать над всесторонним развитием двусторонних отношений и сотрудничества на основе принципов взаимного уважения и равноправия", — заявил Ли Кэцян.