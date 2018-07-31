МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Гендиректор "Уралхима" Дмитрий Коняев с 1 августа станет заместителем председателя совета директоров химической компании, а пост руководителя "Уралхима" займет Сергей Момцемлидзе, говорится в сообщении "Уралхима".

"С 1 августа 2018 года на должность заместителя председателя совета директоров АО "ОХК "Уралхим" назначен Дмитрий Коняев, ранее занимавший должность генерального директора АО "ОХК "Уралхим". Дмитрий Коняев будет заниматься вопросами стратегического развития компании", — говорится в сообщении. Сейчас совет директоров производителя возглавляет Дмитрий Мазепин, основной бенефициар "Уралхима".

"На должность генерального директора АО "ОХК "Уралхим" назначен Сергей Момцемлидзе, ранее занимавший должность директора филиала "КЧХК" АО "ОХК "Уралхим" в городе Кирово-Чепецк Кировской области. В новой должности Сергей Момцемлидзе сосредоточится на задачах совершенствования операционной деятельности и повышения эффективности работы компании", — добавляет "Уралхим".

Коняев стал гендиректором "Уралхима" в 2011 году, до этого с 2007 года он занимал должность коммерческого директора компании. Момцемлидзе возглавлял филиал "КЧХК" (крупнейшее предприятие группы "Уралхим") с июля 2011 года.

ОХК "Уралхим" занимает второе место в мире и первое в РФ по производству аммиачной селитры. Среди производственных активов компании — филиал "Азот" (Пермский край), филиал "ПМУ" (Пермь), филиал "КЧХК" (Кировская область) и "Воскресенские минеральные удобрения" (Подмосковье). Основным бенефициаром "Уралхима" является предприниматель Дмитрий Мазепин.