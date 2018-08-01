МОСКВА, 1 авг /ПРАЙМ/. Пошлина на экспорт нефти из РФ с 1 августа снижена на 3,7 доллара — до 135,4 доллара со 139,1 доллара за тонну в июле, следует из документов Минэкономразвития РФ.

Минфин РФ ранее сообщал, что средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 июня по 14 июля 2018 года составила 73,54 доллара за баррель, или 536,8 доллара за тонну.

Льготная ставка пошлины на нефть для месторождений Восточной Сибири, каспийских месторождений и Приразломного месторождения в связи с налоговым маневром была обнулена с 1 февраля 2015 года. Эти ставки, согласно принятой формуле, будут оставаться на нулевом уровне, если средняя цена нефти будет ниже 76 долларов за баррель. Также обнулена пошлина на сжиженный углеводородный газ (СУГ).

Экспортная пошлина на высоковязкую нефть с 1 августа понизилась до 22,4 доллара с 23 долларов.

Пошлина на светлые нефтепродукты и масла теперь составляет 40,6 доллара за тонну, на темные — 135,4 доллара за тонну. Пошлина на экспорт товарного бензина с 1 августа снижена до 40,6 доллара с 41,7 доллара, прямогонного (нафта) — до 74,4 доллара с 76,5 доллара за тонну.

Пошлина на кокс понижена до 8,8 доллара с 9 долларов за тонну.