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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— В Африке убиты российские журналисты — Вчера стало известно об убийстве в Центральноафриканской Республике (ЦАР) трех россиян — журналиста Орхана Джемаля, оператора Кирилла Радченко и режиссера-документалиста Александра Расторгуева. Они поехали в ЦАР для съемок фильма о деятельности там российских частных военных компаний для онлайн-проекта "Центр управления расследованиями". Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства россиян, а МИД РФ занимается возвращением их тел на родину.

— Ракетам США разрешили еще подвигаться — Вчера гендиректор химкинского НПО "Энергомаш" Игорь Арбузов заявил о подписании с американской компанией United Launch Alliance (ULA) нового контракта, согласно которому в 2020 году планируется поставить в США шесть жидкостных ракетных двигателей РД-180. Переговоры проходили тяжело. По сведениям "Ъ", с российской стороны в целесообразности такой сделки сомневались Минобороны РФ и Совбез, с американской — давление оказывалось конгрессменами. Но соглашение тем не менее подписано. Для "Энергомаша" это означает дополнительную загрузку мощностей, а для ULA — наличие двигателей для реализации космических программ.

— Замена "Газпрому" оказалась жидковата — Неожиданный рост цен на сжиженный газ в Азии этим летом привел к падению поставок СПГ в Европу в январе—июле почти на 13%. Растущий спрос на газ в Китае поддерживает стоимость СПГ, а европейские покупатели по мере возможности переходят на трубопроводный газ. В таких условиях слабая конкуренция позволяет "Газпрому" рассчитывать на установление нового экспортного рекорда, при текущих темпах поставки в 2018 году могут превысить 205 млрд кубометров.

— Кинофестивалям не хватает участия — Кинотеатральные сети и организаторы кинофестивалей попросили Владимира Путина вмешаться в ситуацию с новыми правилами кинопоказа. В конце июля законопроект, ужесточающий демонстрацию фильмов без прокатного удостоверения на фестивалях, был принят парламентом и ожидает подписи президента. Это лишит зрителей показов авторского кино, ретроспектив и многих кинособытий, уверены участники рынка.

— Средний чек ОСАГО уменьшился — Впервые с начала нынешнего кризиса в ОСАГО средняя выплата автовладельцам по обязательному полису снизилась по итогам полугодия. По данным Российского союза автостраховщиков (РСА), этот показатель сократился на 16%, составив 64,6 тыс. руб. На страховом рынке это объясняют ростом популярности натурального возмещения и снижением аварийности на дорогах. Впрочем, снижение убыточности страховщиков не избавит автомобилистов от обещанной ЦБ тарифной реформы.

— Труд вышел за пределы возраста — По данным Росстата, после выхода на пенсию в основном возрасте в РФ продолжают работать около трети пенсионеров. За десять лет этот показатель вырос, хотя и незначительно — на один процентный пункт. Основные сферы занятости работающих пенсионеров — промышленность, торговля и образование, а уровень безработицы среди желающих работать граждан пенсионного возраста составляет 3,3%. Как сообщило вчера статведомство, в июне 2018 года пенсионные выплаты составили 29,1% средней зарплаты, снизившись с 31,2% годом ранее. Рост разрыва в доходах, вероятно, будет подталкивать пожилое население к все большему участию в рынке труда.

— Бремя на вырост — Греции вновь может потребоваться внешняя помощь и списание долговой нагрузки — если европейские кредиторы не согласятся на дальнейшие меры по облегчению бремени задолженности этой страны, предупредил Международный валютный фонд. Впрочем, такая перспектива может ждать Афины лишь после 2032 года, до этого основным условием восстановления роста экономики Греции и ее полноценного возвращения на внешние рынки заимствований станет продолжение ранее согласованных реформ, полагают в МВФ.

— Граждане стали меньше тратить на текущее потребление — Данные Росстата об использовании денежных доходов населения в июне подтвердили тренд на снижение нормы текущего потребления: доля денежных доходов, потраченных на покупку товаров и услуг внутри страны, снизилась до 73,9% после скачка в мае до рекордных в 2018 году 79,1% (в годовом сопоставлении показатель все равно выше, чем было в июне 2017 года, 71,7%).

— Коммунисты столкнулись с частной инициативой — В Москве появилась еще одна инициативная группа, которая намерена провести референдум о повышении пенсионного возраста. Об этом сообщил вчера глава Мосгоризбиркома (МГИК) Валентин Горбунов перед началом консультаций КПРФ с главой Центризбиркома (ЦИК) Эллой Памфиловой по выработке соответствующего законодательству вопроса для референдума. Глава МГИК назвать "Ъ" имена участников новой группы вчера отказался, отметив лишь, что это группа из "трех частных лиц". Элла Памфилова сообщила "Ъ", что на консультациях был найден "оптимальный вариант вопроса", а на вопрос "Ъ" о новых заявителях ответила: "Я понятия не имею, кто это". В КПРФ уверены, что новая группа решила помешать партии провести референдум.

— От трех до шести кандидатов — Журналист Максим Шевченко, выдвинутый КПРФ на пост губернатора Владимирской области, может не пройти муниципальный фильтр. У него обнаружились сдвоенные подписи депутатов. Господин Шевченко обвинил региональные власти в давлении на них. В большинстве регионов, где завершилась регистрация кандидатов, на губернаторских выборах в бюллетене будет четыре фамилии.

— Вячеслав Володин попросил фракции оценить работу комиссии Натальи Поклонской — Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что получил письмо главы комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов Натальи Поклонской. По его словам, он направил письмо руководителям всех фракций с просьбой "дать оценку работы" этой комиссии.

— Адвокат не защитил себя от ареста — Бабушкинский суд Москвы арестовал главу адвокатской конторы "Третьяков и партнеры" Игоря Третьякова, обвиняемого СКР в соучастии в хищении 332,5 млн руб. у НПО имени Лавочкина. Следствие считает, что предприятие и адвокатское бюро заключали фиктивные договоры на оказание юридических услуг, под которые списывались деньги НПО. Защита просила отправить адвоката под домашний арест в его особняк возле подмосковного Долгопрудного, а сам обвиняемый хотел остаться под подпиской о невыезде. Однако суд заключил его под стражу, как ранее поступил и с его подельниками.

— Генерала Оглоблина сдали свои — Как стало известно "Ъ", по решению следствия освобождены из СИЗО сразу два фигуранта уголовного дела о хищении почти полумиллиарда рублей при выполнении заключенных между Минобороны и АО "Воентелеком" госконтрактов на модернизацию систем связи. Произошло это после того, как обвиняемые, начав сотрудничать с участниками расследования, назвали организатором криминальной схемы начальника одного из управлений Главного управления связи Александра Оглоблина, якобы получившего крупный откат. Генерал-майор Оглоблин содержится под стражей — военная контрразведка установила, что он приказал своим подчиненным уничтожить документы, связанные с расследованием, а также пытался бороться с прослушкой своего кабинета.

— Борцы с коррупцией неудачно встроились в рынок — Как стало известно "Ъ", в Москве арестованы два офицера управления "М" ФСБ, на основании рапортов которых сейчас проводится масштабное расследование во ФСИН, в рамках которого был арестован замдиректора тюремного ведомства Олег Коршунов. По версии следствия, борцы с коррупцией в силовых структурах сами участвовали в незаконной сделке по отчуждению половины активов предприятия, владевшего строительным рынком на юго-востоке столицы. Контрразведчики, оказавшиеся в камерах СИЗО "Лефортово" по соседству с чиновниками, которых они разрабатывали, свою вину в особо крупном мошенничестве отрицают.

— Энергетика Коми откатила на два дела — В Коми возбуждено еще одно уголовное дело в отношении бывших и действующих высокопоставленных региональных энергетиков. В рамках уголовного дела о коммерческом подкупе задержан экс-заместитель директора филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" — "Комиэнерго" Дмитрий Вылегжанин. По данным следствия, во время работы в ПАО он дважды получал откаты на общую сумму свыше 13 млн руб. от подрядчиков за приемку и оплату работ. Расследования в отношении энергетиков, по некоторым данным, стали следствием показаний, который дал в рамках досудебного соглашения о сотрудничестве бывший заместитель премьер-министра Коми Константин Ромаданов, проходящий по делу бывшего главы республики Вячеслава Гайзера.

— РПЦ расширяет жилплощадь — Приход Русской православной церкви пытается получить в собственность два этажа жилого дома на Сретенке в Москве. Ранее арбитражные суды отказывали церкви, однако вчера коллегия по экономическим спорам Верховного суда (ВС) РФ встала на сторону истцов. Дело отправлено на пересмотр. Спорные помещения находятся в бессрочном пользовании у РПЦ, однако этот статус не позволяет на законных основаниях сдать площади в аренду или продать, говорят представители патриархии. Департамент имущества Москвы считает, что надстройка в середине ХХ века еще четырех этажей нивелировала религиозное назначение здания.

— Секретно оправданный — Верховный суд (ВС) признал право на посмертную реабилитацию Петра Якира — сына расстрелянного командарма, узника ГУЛАГа и советского диссидента с противоречивой судьбой. Вынесенный ему в 1945 году и оставленный в силе в 1955 году приговор в части разглашения сведений о секретном сотрудничестве с НКВД отменен в закрытом режиме за отсутствием состава преступления. Дело остается под грифом "совершенно секретно" наряду с материалами об аресте Петра Якира в 1972 году и данных им под давлением КГБ показаниях на правозащитников. По мнению экспертов, дела о политических репрессиях должны пересматриваться публично, чтобы российское общество извлекало из них уроки.

— Школы вернули с налоговых каникул — Накануне начала учебного года орловские власти вынуждены взять кредит в размере 102 млн руб., чтобы разморозить счета ряда местных школ и детских садов. Причиной блокировки послужила нехватка средств на налоговые выплаты. По словам собеседников "Ъ", финансовые трудности образовательных учреждений связаны с выполнением майских указов президента 2012 года, требующих повышения заработной платы педагогов. Ранее в аналогичной ситуации оказались образовательные учреждения Забайкальского и Приморского краев.

— "Два плюс два" ничего не решают без двоих — В Москве вчера прошли российско-японские переговоры в формате "два плюс два". Главы МИДов и минобороны заверили друг друга в готовности развивать отношения и работать над решением "проблем региональной и глобальной безопасности". Однако заявлений, свидетельствующих о смягчении разногласий между Москвой и Токио, не прозвучало. Так, японцы, как и прежде, выступают против усиления военного присутствия РФ на Курилах. Москва оспаривает подходы Токио к северокорейской проблеме. Надежды на сближение позиций Россия и Япония связывают с предстоящей встречей их лидеров Владимира Путина и Синдзо Абэ на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке.

— Сирийцы делят российскую позицию — Десятая Международная встреча по Сирии в астанинском формате завершилась во вторник в Сочи. Стороны конфликта при помощи посредников смогли договориться о конкретных шагах по решению проблемы заключенных и пропавших без вести. Между тем больше всего разногласий по-прежнему вызывает конституционная реформа Сирии и судьба Идлиба — последней из четырех зон деэскалации, которая еще не вернулась под контроль Дамаска. Так совпало, что именно во вторник завершилась операция против террористов в другой, юго-западной зоне деэскалации. И развитие событий в регионе дает участникам сочинской встречи надежду на то, что ситуацию в Идлибе удастся разрешить без военной операции.

— У Дональда Трампа разошлись слова и сделки — Президент США Дональд Трамп сделал сенсационное заявление: он готов без предварительных условий вступить в прямые переговоры с Ираном, причисляемым в Вашингтоне к "мировой оси зла". Госсекретарь США Майк Помпео уточнил, что Тегеран вначале должен будет подтвердить готовность подписать новое ядерное соглашение вместо документа, подписанного летом 2015 года в Вене. Тегеран эту инициативу отверг, потребовав, чтобы сначала США подтвердили свою приверженность ядерной сделке, из которой Вашингтон вышел в одностороннем порядке. Опрошенные "Ъ" эксперты считают, что для переговоров США и Ирана пока нет условий, однако примирительный жест главы Белого дома может стать первым шагом к нормализации отношений между двумя странами.

— Накопленная бездоходность — В портфелях негосударственных пенсионных фондов (НПФ) группы "Сафмар" оказались проблемные облигации "Открытие холдинга". После введения временной администрации в "ФК Открытие" их должен был по оферте выкупить Бинбанк, который через три недели сам попал под контроль ЦБ и до сих пор не исполнил обязательств. Если группе "Сафмар" не удастся договориться с регулятором, то фондам придется самим компенсировать потери, что приблизит их доходность по итогам года к нулю, полагают эксперты.

— "М.Видео" откроют на ремонт — "М.Видео" первым среди крупных ритейлеров начнет открывать в своих магазинах авторизованные сервисные центры Apple. До сих пор сети не готовы были идти на расходы, связанные с созданием таких центров, и с ремонтом iPhone в стране "была не лучшая ситуация", отмечают аналитики. Впрочем, аудиторию официального сервиса будут ограничивать более низкие цены у сторонних компаний.

— "Дикси" накормит в рассрочку — Продовольственный ритейлер "Дикси" в партнерстве с банком "Ренессанс Кредит" предложил своим покупателям новые карты лояльности, к которым подключается опция рассрочки на покупку товаров в магазинах сети. Держатели карт также смогут расплачиваться ими как обычными кредитками в любых магазинах. Но эксперты сомневаются, что при сравнительно небольшом среднем чеке "Дикси" услуга будет востребована, а для банка она может принести больше рисков, чем пользы.

— Корпоративный госдолг — После спада активности на российском долговом рынке во втором квартале наблюдалось его оживление в июле. За месяц российские эмитенты привлекли на локальном рынке более 330 млрд руб. Впрочем, из этой суммы более 145 млрд руб. пришлось на ОФЗ, а 130 млрд руб. — на облигации Сбербанка и "Газпрома". Восстановлению активности эмитентов способствует высокий уровень ликвидности у банков, приемлемый уровень доходности, а также сохраняющиеся риски ужесточения геополитического фона: зарубежные заимствования по-прежнему на нуле.

— Банкиры просят слабее связывать заемщиков — Ассоциация российских банков (АРБ) обеспокоена новыми критериями определения связанных заемщиков, которые разработал ЦБ. В нынешнем виде они могут привести к тому, что банкам придется классифицировать таким образом слишком широкий круг клиентов. Банкиры предлагают детализировать используемые критерии, а в отдельных случаях и вовсе от них отказаться. В противном случае участники рынка грозят сложностями с соблюдением существующих нормативов и кредитованием бизнеса.

— Рынок допустили до тарифов — Национальный расчетный депозитарий (НРД) сформировал новый состав комитета пользователей услуг. Состав был обновлен на две трети, причем значительно сократилась доля лиц, связанных с НРД. Новая политика в отношении формирования комитета позволит участникам рынка в большей степени влиять на тарифную политику депозитария, которой они были недовольны. Однако демократизация процесса принятия тарифных решений должна быть продолжена, считают участники рынка.

— Английский язык не довел до Киева — Система денежных переводов "Юнистрим" прекратила осуществлять денежные переводы на Украину в обход санкций. Помогавшая ей в этом британская платежная система Cell.int не планирует в дальнейшем выступать в роли посредника между российскими и украинскими платежными системами и закрыла сайт российского представительства.

— Российским турбинам дадут отсрочку — Минэнерго согласно с идеей Минпромторга дать льготы инвесторам, которые будут ставить при модернизации ТЭС российские газовые турбины большой мощности. Им могут предоставить нештрафуемую отсрочку вводов на два года. Это дает дополнительное время на разработку отечественных турбин или на локализацию в РФ оборудования немецкой Siemens. Но, по мнению потребителей и экспертов, велик риск того, что машиностроителям не хватит и этой отсрочки.

— Нефтегазовая отрасль вложилась как следует — Инвестиции российских нефтегазовых компаний в разведку и добычу в 2017 году выросли на 38%, до $58 млрд, подсчитало Международное энергетическое агентство (МЭА). Хотя часть прироста объясняется укреплением рубля, общая динамика связана с восстановлением инвестиций после провала в 2015 году, а также ростом затрат на поддержание добычи и повышением стоимости разработки новых запасов, считают эксперты.

— Сода камень точит — Крупнейший производитель пищевой соды в России — Башкирская содовая компания (БСК) намерена к концу года подготовить план сокращения инвестиций, производства и массовых увольнений. БСК считает, что не имеет сырьевой базы для продолжения деятельности после 2022 года, и требует разработки памятников природы — гор Тратау и Юрактау. Власти Башкирии, владеющие блокпакетом БСК, пересматривать статус гор отказались, считая, что у компании есть другие источники сырья, несущественно увеличивающие стоимость логистики.

— "Уралхим" поднял производственника — В одном из крупнейших российских химических холдингов, "Уралхиме", меняется руководство. Нынешний гендиректор Дмитрий Коняев перейдет на пост заместителя председателя совета директоров компании. Его место займет Сергей Момцемлидзе, до этого возглавлявший входящий в "Уралхим" Кирово-Чепецкий химкомбинат (КЧХК). В самой компании причины перестановок не раскрывают. Аналитики отмечают, что господин Коняев мог отойти от операционного управления, так как "тяжелые времена пройдены".

SSJ- 100 залетает все глубже в бюджет — Докапитализация Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) продолжится: до конца года на покупку и сдачу в лизинг самолетов SSJ 100 компания получит от государства еще около 10 млрд руб. С 2015 года ГТЛК уже получила 34 млрд руб. на 36 машин и параллельно привлекает средства через кредиты и облигации. Финансовые показатели компании при этом далеки от идеальных. Но, отмечают эксперты, ГТЛК в первую очередь служит инструментом поддержки продвижения российской авиатехники и держатели ее облигаций рассчитывают на гарантии государства.

— Goldman Sachs помогло "Лето" — Goldman Sachs увеличил до 50% свою долю в Malltech, владеющей сетью торговых центров в российских регионах. Американскому инвестбанку удалось получить контроль как кредитору, выдавшему девелоперской компании $100 млн на покупку торгцентра "Лето" в Санкт-Петербурге.

— "Ангстрем" попал под блокировку — Производитель микросхем "Ангстрем" не смог провести допэмиссию акций на 160 млн руб., которые планировал потратить на модернизацию. Сделку заблокировал контролирующий 30% "Ангстрема" холдинг "Росэлектроника", опасающийся сокращения своей доли. Отказ от допэмиссии может повлечь за собой срыв цепочки гособоронзаказа, предупреждает "Ангстрем".

— Медизделиям сняли срок — Минпромторгу пришлось подчиниться Верховному суду и снять ограничения срока для подачи заявок в реестр поставщиков одноразовых медизделий из поливинилхлорида, имеющих преимущество при госзакупках. Пока же преференции получил "Медполимерпром", чье положение не изменится после принятия нового документа, считают участники рынка.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— В Краснодарском крае может появиться дорога к морю за 1,2 трлн рублей — От Москвы до Сочи почти 1600 км, но настоящим испытанием автомобилисты называют последние 170 км: единственная дорога Джубга – Сочи (А147) работает на пределе пропускной способности – это двухполосный горный серпантин. Пройти путь можно за четыре часа, пишет автор отзыва на сайте travelinka.ru, а можно потратить весь день, если дорога загружена фурами или на ней ремонт.

— В Сочи не удалось достичь прогресса в создании новой конституции Сирии — В Сочи в понедельник и вторник прошла десятая встреча по урегулированию сирийского конфликта в астанинском формате, т. е. с участием стран-гарантов – России, Турции и Ирана. В ходе встречи представители сирийских властей и оппозиции обсудили вопросы гуманитарной помощи, ситуацию в северо-западной провинции Идлиб (последний крупный анклав вооруженной оппозиции) и проект по освобождению заключенных. Но особое внимание было уделено формированию комиссии для проведения конституционной реформы, заявил спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев.

— "Голос" нашел многочисленные нестыковки в данных "Мобильного избирателя" — Движение "Голос" рекомендует общественным наблюдателям и штабам кандидатов внимательнее отнестись к использованию на предстоящих выборах системы "Мобильный избиратель", позволяющей голосовать по месту пребывания. Этот механизм призван сделать процедуру волеизъявления более доступной, но имеет и серьезные недостатки: он непрозрачен и может быть использован для принуждения к голосованию, говорится в аналитическом докладе "Голоса" по итогам президентской кампании.

— Готовность россиян к протестам вернулась к докрымскому максимуму — Вероятность массовых протестов с экономическими требованиями впервые с 2009 г. превысила 40%-ный порог, следует из июльского опроса "Левада-центра". Личная готовность принимать в них участие достигла 28% – это максимум для посткрымского периода. С начала нулевых годов аналогичный уровень протестных настроений отмечался дважды: в январе 2005 г. в связи с монетизацией льгот и в марте 2009 г. на фоне экономического кризиса и реального падения доходов населения.

— Китайская экономика начала ощущать влияние импортных пошлин — Перед китайской экономикой "стоят новые проблемы и вызовы", "очевидно, что внешняя ситуация изменилась", говорится в заявлении, распространенном государственными СМИ после заседания политбюро Компартии Китая во вторник. В нем не упоминается торговый конфликт с США, однако дается понять, что он представляет серьезную угрозу росту и стабильности китайской экономики, тогда как вопросы ограничения роста долга отступили на задний план, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

— Минфин хочет освободить бизнес от штрафов за невозврат валютной выручки — Смягчение валютного контроля за бизнесом чиновники обсуждают уже несколько лет. Весной 2017 г. с такой просьбой экспортеры обратились к президенту Владимиру Путину, который поручил освободить их от оформления паспортов сделок и снизить штрафы за невозврат выручки в Россию.

— "Россия – это тот рынок, куда бы я хотел вкладывать значимые инвестиции" — Visa – крупнейшая платежная система в мире с оборотом $2 трлн в квартал, а ее бренд – один из самых дорогих в мире. За последние 10 лет в компании произошли большие изменения: Visa присоединила к себе Visa USA и Visa Canada, разместила акции на бирже в 2008 г., восемь лет спустя выкупила у европейских банков Visa Europe и наконец стала единой компанией.

— Nissan снимет с производства на "АвтоВАЗе" седан Almera — Nissan в октябре 2018 г. завершит в России производство седана Almera, сообщил "Ведомостям" представитель японского автоконцерна. Запас машин на центральном складе компании к концу октября 2018 г. "будет достаточным для поддержания продаж до весны 2019 г. при сохранении спроса на текущем уровне", добавил он.

— Владелец крупнейшего в России производителя молока готовится к IPO — Немецкая Ekosem-Agrar – владелец российского агрохолдинга "Эконива" – объявила о начале подготовки к IPO. На какую оценку компания рассчитывает, какой пакет акций и кем может быть продан, а также возможные сроки сделки компания не раскрывает.

— ОСАГО утратило явного лидера — "Альфастрахование" стало лидером по числу проданных полисов ОСАГО в первом полугодии: компания заключила 2,6 млн договоров, следует из предварительных данных Российского союза автостраховщиков (РСА). Согласно им "Альфастрахование" существенно нарастило присутствие в ОСАГО: его сборы составили 15,7 млрд руб. против 7 млрд годом ранее.

— Каршеринговые приложения оказались уязвимы для хакеров — Пользователям грозят утечка персональных данных, слежка, угон аккаунта, а компаниям – автомобилей, предупреждает "Лаборатория Касперского".

— Группа "Акцент" основателя "Копейки" купила склад на юге Подмосковья — "Акцент" приобрел более 50 000 кв. м в логистическом парке "PNK Парк Валищево" на Симферопольском шоссе, рассказали "Ведомостям" три консультанта, работавших с участниками сделки. В сделку вошло 56 000 кв. м, из них 52 000 кв. м – сам склад, сказано в сообщении PNK Group. Арендатор, как говорится там, – логистическая компания "Оператор коммерческой недвижимости". Представитель "Акцента" сделку подтвердил.

— S7 с 1 августа кардинально меняет программу лояльности — S7 Airlines с 1 августа вносит изменения в программу лояльности для пассажиров: вводятся новые статусы Junior, Master, Expert и Тор. Они будут присваиваться после совершения соответственно 4, 8, 12 и 16 перелетов в одну сторону и дополнят уже существующие элитные статусы Silver, Gold и Platinum (после 20, 50 и 75 перелетов), рассказала "Ведомостям" директор по развитию программы лояльности S7 Group Наталья Николаева. S7 – крупнейший в России частный перевозчик (включает авиакомпании "Сибирь" и "Глобус") и второй после "Аэрофлота".

— Ingrad Романа Авдеева застроит территорию косметической фабрики "Свобода" — Девелопером проекта многофункционального комплекса, запланированного на месте косметической фабрики "Свобода" на Вятской улице, будет Ingrad. Об этом "Ведомостям" рассказали два консультанта, работавших с участниками переговоров, и подтвердил источник, близкий к одной из сторон сделки.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Налог на тайну — Федеральная налоговая служба 1 августа начнет публиковать данные о компаниях, ранее составлявшие налоговую тайну. Публикация этой информации позволит бизнесу проверять партнеров на добросовестность.

— Август. Вступает в силу — С 1 августа россиян ожидают законодательные изменения в разных сферах. Так, работающие пенсионеры начнут получать прибавку к пенсии, а прибытие и отправление поездов будут объявлять по местному времени. Об этих и других нововведениях читайте в материале "РГ".

— Спасти альпиниста — В Пакистане успешно завершилась уникальная операция по спасению российского альпиниста Александра Гукова. Он провел в горах неделю без еды и горелки. Перед этим сорвался и погиб его товарищ, унеся с собой почти все снаряжение.

— Вышли в пространство — Минэкономразвития предлагает разработать индивидуальный пакет мер поддержки для каждого типа территорий. Для крупных городов — это, например, строительство обходов, а для сел — развитие потребительской кооперации.

— Девять заданий министра Васильевой — Масштабный нацпроект "Образование" рассчитан на шесть лет, заявила министр просвещения Ольга Васильева. Будут внедряться новые методы обучения, педагоги получат новые возможности для построения карьеры.

— Градус Заполярья — Врио главы НАО Александр Цыбульский доложил Владимиру Путину о строительстве жилья и социальной инфраструктуры в регионе. Он также попросил президента помочь достроить Ненецкую окружную больницу.Ставка на метры

— Ставка на метры — До конца решить проблему ветхого жилья премьер-министр Дмитрий Медведев попросил руководство Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

— Клатч не в счет — Минтранс решил уточнить правила провоза ручной клади. Ведомство снимает с пассажиров обязанность предъявлять на взвешивание дамские сумки и другие вещи, которые можно взять на борт помимо пяти килограммов ручной клади.

— Двери на замке — МЧС подготовило законопроект, наделяющий Госпожнадзор правом приостанавливать деятельность объектов с массовым пребыванием людей на срок до 90 суток. Для этого проверяющим даже не понадобится решения суда.

— Работающим пенсионерам вышла прибавка — С 1 августа пенсии работающих пенсионеров вырастут в среднем на 235 рублей. Размер прибавки будет рассчитываться индивидуально, исходя из трудового стажа и зарплаты, с которой отчислялись страховые взносы.

— На Камчатку можно приехать по онлайн-визе — Еще несколько пунктов для въезда иностранцев в РФ по онлайн-визам открылись на Дальнем Востоке. Воспользоваться этой возможностью смогут граждане 18 стран. В новом режиме аэропорты начнут работать с 1 сентября.

— Фуры вернутся на трассы — В конце августа Росавтодор снимет запрет на проезд фур по федеральным дорогам в жаркие дни. Сейчас ограничения действуют на трассах юга России, чтобы защитить дорожное полотно от разрушения.

— Для сбора трав установили правила — Впервые весь процесс заготовки сырья для медицинского применения будет документально закреплен. Новые правила начнут действовать на территории ЕАЭС с 27 августа и будут распространяться на всех участников процесса производства.

— Мясо проверят на антибиотики — С 14 августа расширяется список подконтрольных веществ в продуктах животного происхождения. Норма включает перечень из 72 препаратов и устанавливает их максимально возможное содержание в мясе, сыром молоке, яйцах и другом сырье.

— Поезда переходят на местное время — С 1 августа прибытие и отправление поездов в России начнут объявлять по местному времени. Сейчас расписание на вокзалах указывается по московскому времени.

— Паспорт нового образца подорожал — С 3 августа россияне будут платить 5 тысяч рублей за оформление биометрических загранпаспортов. Госпошлины за регистрацию транспортных средств вырастут в 3 раза. Ожидается, что повышение пошлин принесет в казну около 42,3 млрд рублей.

— Транссиб на посылках — В августе будет запущен регулярный наземный транзитный маршрут почтовых отправлений из Японии в Европу через Россию. Это позволит сократить срок доставки практически в два раза, сказал глава "Почты России" Николай Подгузов.

— Итоги весенней сессии 2018 года — На прошлой неделе закончилась весенняя сессия Государственной Думы. Фракция "Единая Россия" ставила перед собой четыре приоритета.

— Без дефицита — Впервые за долгие годы — фактически с начала 90-х годов прошлого века, Карелия вышла на бездефицитный бюджет. Об этом вчера заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на заседании госкомиссии по подготовке празднования 100-летия образования Республики Карелия.

— Недолгое прощание — Граждане РФ смогут снимать с учета мигрантов на своей жилплощади в любой момент. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Нововведение должно защитить права россиян и улучшить систему миграционного учета.

— Маленькие трагедии Пушкино — В Московской области на федеральной трассе М8 "Холмогоры" грузовик снес пешеходный мост. В результате ДТП на полдня было парализовано движение по Ярославскому шоссе. В аварии никто не пострадал.

— "Ну, погоди" отчеканили в серебре — Памятную дату — 50-летие выхода первой серии знаменитого мультфильма "Ну, погоди!" — российский Центробанк решил отметить выпуском памятных монет. Часть из них отчеканена из серебра, а некоторые будут в цветном исполнении.

— Цветы — по минимуму — В Пермском крае началась акция "Цветы жизни". Родители школьников купят для своей учительницы лишь один большой букет. А сэкономленные деньги переведут в благотворительный фонд для помощи тяжелобольным детям.

— Он идет от Занзибара — Сразу два российских туроператора организовали чартерную авиаперевозку в экзотические страны — Гамбию и Танзанию. Параллельно расширяются полетные программы на Кубу.

— Поиск ведут волонтеры — В прошлом году в России было зафиксировано примерно 30 тысяч обращений о пропаже детей. В большинстве случаев правоохранители при активном участии волонтеров находят пропавшего ребенка в течение трех дней. По данным МВД, 7966 детей в прошлом году объявили в розыск. Так и не нашли из них — 1064 ребенка. Для поиска детей начал работать в столице Национальный центр.

— Стейк пришелся по вкусу — Россия начала поставки говядины в Турцию и рассчитывает на открытие китайского рынка, заявил вице-премьер Алексей Гордеев. Российским потребителям ростом цен это не грозит, так как наши производители отправляют на экспорт дорогое "мраморное" мясо, поясняют представители отрасли.

— Пять световых лет — Регионы смогут устанавливать долгосрочные тарифы на электроэнергию в технологически изолированных энергосистемах. Речь о сроке от пяти лет вместо текущего одного года. Эту возможность получат потребители, чьи объекты были введены в эксплуатацию после 1 июля 2017 года и кто заключил договор купли-продажи электроэнергии. Коридор цен утвердит местная энергокомиссия или другой орган, ответственный в регионе за тарифное регулирование.

— Притяжение "Артека" — Делегация чешских политиков и журналистов посетила "Артек" в Крыму и встретилась с руководителями полуострова. Иностранные гости уверены, что возможно сотрудничество между Чехией и Крымом в области туризма, виноделия и солнечной энергетики.

— Дома стоят на криминале — 166 уголовных дел, связанных с незаконным строительством жилья и хищением денежных средств граждан с этих объектов, возбуждено в Краснодарском крае за последние полгода. Уголовное преследование коснулось 147 застройщиков и 19 должностных лиц.

— Последний звонок — Во Франции запретили использовать мобильные телефоны в школе. Нельзя прикасаться к смартфонам и японским ученикам. В России проблема гаджетов на уроках стоит также остро. Эксперты уверены, что телефоны пора запрещать и в наших школах.

— Тюрьме дали срок — 1 августа вступает в силу закон, согласно которому все требования к сотрудникам ФСИН пропишут в дисциплинарном уставе уголовно-исполнительной системы. В частности, он обяжет работников проходить медосмотры и проверки на профпригодность.

— Не оправдали — Дисциплинарная коллегия ВС России отказала бывшему судье Смоленского облсуда в возобновлении его должностных полномочий. Дмитрий Емельянов был лишен мантии за необоснованное смягчение приговора по уголовному делу.

— Генералов попросили в суд — Мосгорсуд признал законным арест бывшего руководителя московского СК Александра Дрыманова, обвиняемого в получении взятки. Заседание проходило в закрытом режиме, поэтому до сих пор неизвестно, что конкретно вменяется Дрыманову.

— Украл — и в бега — Басманный районный суд Москвы выдал санкцию на арест экс-председателя совета директоров Интрастбанка Олега Тарасова. Срок содержания сбежавшего банкира под стражей будет исчисляться с момента его экстрадиции на территорию России.

— Ва-банк — Две женщины задержаны в столичных Хамовниках по подозрению в попытке обманом похитить более 870 млн рублей. Одновременно правоохранители пресекли деятельность телефонных мошенников, которые похищали деньги клиентов Сбербанка.

— Бомба на дому — Апелляционная инстанция оставила в силе приговор гражданину Узбекистана Муродбеку Кодирову, планировавшему устроить теракт в Москве 1 сентября 2017 года. Теперь осужденный отправится отбывать наказание в колонию на 15 лет.

— Эмманюэль Макрон: Он — не мой любовник — Имидж и репутация президента Франции Эмманюэля Макрона оказались под серьезной угрозой. Ему пришлось публично оправдываться, что он не имел любовной связи со своим бывшим телохранителем.

— Выехали на опознание — Российские дипломаты и следователи выясняют обстоятельства гибели в Центральноафриканской Республике трех журналистов, предположительно, являющихся гражданами РФ.

— Споткнулся на Украине — В США стартовал процесс по делу экс-главы предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта. Он обвиняется по 18 пунктам, среди которых сокрытие банковских счетов за рубежом, уклонение от налогов и отмывание денег, заработанных на Украине.

— Лучше ли простота?— Армения остается поставщиком политических новостей на бывшей территории СССР. После бурных событий минувшей весны начался второй акт. Громким событием стал арест президента страны с 1998 по 2008 годы Роберта Кочаряна, которому инкриминировано свержение конституционного строя. Речь идет о подавлении акций протеста после президентских выборов 2008 года, победил на которых Серж Саргсян, поддержанный Кочаряном.

— Никакой романтики — В Санкт-Петербурге разработали законопроект о введении штрафов в размере от 2 до 200 тысяч рублей для организаторов нелегальных экскурсий по крышам. На посетителей незаконных прогулок административная ответственность распространяться не будет.

— Штраф с задержкой — Почти два года обивал пороги суда автомобилист, который оплатил штраф в тот же день, как только получил квитанцию по почте, но при этом остался должен. Оказалось, что квитанция задержалась почти на месяц и льготный период оплаты истек до того, как пришло письмо.

— Остались ни с чем — Как сообщили в горсовете, к завершению учебного года были заблокированы счета 41 учреждения образования. Причиной стали крупные долги по уплате страховых взносов.

— Возвращать не спешат — В Вологодской области дольщица одной из крупных строительных компаний, так и не дождавшийся нового жилья, через суд добился возврата денег. Это почти четыре миллиона рублей. Данную сумму ему заплатила страховая компания.

— Бумаги уходят в прошлое — С помощью специальной именной карты с чипом пациенты одной из ростовских поликлиник записываются к врачу, минуя регистратуру. Перед самим приемом им также не нужно оформлять бумаг, карта служит пропуском на вход в медучреждение.

— Допустимые потери?— Советский районный суд Омска вынес приговор по резонансному уголовному делу о смерти в роддоме №2 двух молодых женщин.

— Пройдет и огонь, и воду — Ученые из Сколково разработали технологию нанесения на любые ткани покрытий, которые отталкивают воду, масла и вообще любую грязь. Авторы открытия подчеркивают, что аналогов в мире не существует.

— Феномен вылетел из недр Земли — Никакого космического гостя вовсе не было. Над рекой Подкаменная Тунгуска ничего не взрывалось. Причину таинственного явления надо искать не в космосе, а на Земле. Это сообщение профессора МГУ Алексея Ретеюма стало "гвоздем" конференции в Красноярске, посвященной 110-летию Тунгусского феномена.

— Гречиха поедет в Токио — В Москве прошла третья российско-японская встреча глав МИД и министров обороны. О перспективах развития отношений двух стран, а также о совместных экономических проектах "РГ" рассказал посол России в Японии Михаил Галузин.

ИЗВЕСТИЯ

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— Экологический сбор станет налогом — ВНалоговом кодексе (НК) может появиться новая глава — "Экологический налог". Об этом говорится в письме замминистра финансов Ильи Трунина президенту Центра стратегических разработок Павлу Кадочникову ("Известия" ознакомились с документом). Новый налог призван заменить существующий экологический сбор. При этом в Минфине подчеркнули, что увеличения налогового бремени на бизнес и граждан не произойдет. Однако в предпринимательских объединениях заявили, что по вопросу введения экологического налога требуется "тщательная дискуссия".

— Управление патриотизма — Минобороны сформирует Главное военно-политическое управление (ГлавВоенПУР) к 1 декабря нынешнего года. Задача новой структуры — воспитывать патриотизм среди личного состава. Для ее эффективного решения политуправлению хотят передать часть ведомственных газет. Подобные подразделения могут создать и в других силовых структурах, где предусмотрена военная служба. Речь об МЧС, ФСБ и Росгвардии. Этот вопрос прорабатывается по поручению Совета безопасности России. В Росгвардии заявили, что изучают опыт создания военно-политических органов.

— Язык Пушкина для Сирии — В Сирии заметно вырос интерес к получению российского высшего образования. Как рассказали "Известиям" в Россотрудничестве, в 2018 году число сирийских абитуриентов, желающих учиться в РФ, превысило квоту вчетверо. Параллельно в самой республике набирает популярность русский язык: сегодня его изучают уже более 12 тыс. граждан страны. На волне возросшего интереса к российской системе образования в конце сентября в Дамаске откроется первая русская школа.

— Выиграть за 180 минут — Ребенок не должен играть в компьютерные игры более трех часов в день, причем юных геймеров нельзя кормить во время любимого занятия. Соответствующие рекомендации по борьбе с компьютерной и интернет-зависимостью Минпросвещения направило в регионы для распространения в школах и среди родителей. Также родителям советуют заключить с подростками письменный договор, в котором нужно указать все правила пользования гаджетами и Сетью. Важно сделать интересной жизнь ребенка офлайн, а не только устанавливать запреты, отмечают эксперты.

— Обеспечить качество жизни — Временно исполняющий обязанности губернатора Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский доложил президенту РФ Владимиру Путину о решении проблем, касающихся строительства жилья и сопутствующей социальной инфраструктуры в регионе. На встрече в Кремле руководитель НАО обратился к главе государства с просьбой оказать помощь в завершении строительства главной окружной больницы. В этом медучреждении жители округа смогут получать качественную медицинскую помощь и своевременно проходить диагностику. При необходимости более сложного лечения затраты на отправку граждан в другие субъекты местные власти возьмут на себя.

— Без диплома — Значимость вузовских дипломов преувеличена, считают 56% респондентов, принявших участие в опросе ВЦИОМа "Высшее образование: путь к успеху или лишняя трата времени и денег?". Все больше россиян, особенно молодых, приходят к выводу, что можно найти хорошую работу, не оканчивая вуз. Эксперты объясняют это изменением ценностных установок — люди не хотят вкладывать силы и средства в проекты, которые могут не принести им выгоды.

— Переносу выборов не хватило аргументов — Правительство не поддержало законопроект, предполагавший перенос единого дня голосования на октябрь. Ранее с такой инициативой выступили депутаты от "Справедливой России" во главе с Сергеем Мироновым. В кабмине отметили, что авторы не привели статистические данные, подтверждающие наличие "негативных аспектов" проведения выборов по действующим правилам ("Известия" ознакомились с отзывом на проект). При этом решение о смене даты единого дня голосования еще не принято — его стоит ждать ближе к выборам в Госдуму, считают опрошенные "Известиями" политологи.

— Управлять теплом — Национальные стратегии развития энергоэффективности разных стран изучил Аналитический центр при правительстве РФ. Эксперты рекомендовали ряд мер для внедрения в России. Использование международного опыта позволит повысить энергоэффективность всех отраслей экономики, включая ЖКХ. В Минстрое наиболее перспективными назвали меры, которые дают результат практически сразу. Например, установка высокоэффективных светильников и устройств автоматизированного управления теплом. По словам аналитиков, благодаря энергосбережению граждане смогут меньше платить за коммунальные услуги.

— Из убежища — за решетку — Вероятность того, что Джулиан Ассанж, шесть лет находящийся в здании эквадорского посольства в Лондоне, в ближайшее время окажется за решеткой, крайне велика. Такие опасения в беседе с "Известиями" высказали сторонники создателя WikiLeaks из международной правозащитной организации Courage Foundation. По словам экс-консула Эквадора в Великобритании Фиделя Навраеза, новые власти страны настроены поставить точку в вопросе многолетнего предоставления убежища Джулиану Ассанжу. Это означает, что он рискует быть переданным британским властям и впоследствии экстрадированным в США.

— "Серебряный" вариант — Российский бизнес поддержал повышение пенсионного возраста, но призвал проработать меры соцподдержки граждан, которые, однако, не пойдут в ущерб компаниям. Об этом говорится в предложениях Торгово-промышленной палаты РФ (есть у "Известий"). В других предпринимательских объединениях — "Опоре России" и "Деловой России" — согласились с предложениями палаты. В частности, бизнесмены выступили против введения ответственности за увольнение возрастных сотрудников. Вместо этого они предложили увеличить пособие по безработице для граждан предпенсионного возраста и полностью отменить или снизить размер отчислений в Пенсионный фонд за работников, которым осталось пять лет до пенсии.

— Трудная нефть не за горами — Уже в конце августа правительство получит финальную версию поправок к федеральному закону "О недрах". Они позволят нефтяникам бесплатно использовать полигоны для отработки технологий добычи трудноизвлекаемой (сланцевой) нефти. Об этом сообщил "Известиям" представитель Минприроды. Впрочем, добыть сланцевую нефть можно будет не везде, а только на тех месторождениях, которые были специально выделены под полигоны из уже выданных ранее лицензий на нефть. Нефтяные компании были недовольны такими правилами, но споры с ними улажены, утверждают в Минприроды.

— ЕГЭ: большие перемены — Вэтом году исполнилось десять лет со дня введения единого госэкзамена. Сейчас в вузы Москвы и Петербурга поступают 70% иногородних студентов, хотя до появления ЕГЭ их было всего 25%. Но перемены в системе образования продолжаются. На круглом столе "Известий" эксперты рассказали о сокращении на четверть списка олимпиад, дающих право поступления в вузы, и разработке многобалльной системы оценок вместо пятибалльной. А осенью всех учащихся старших курсов СПО ждут проверочные работы по русскому языку и математике. Если результаты окажутся низкими, то выпускники техникумов могут лишиться возможности поступать в вузы без сдачи ЕГЭ.