МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в июле 2018 года снизился до 48,1 пункта против 49,5 пункта в июне, говорится в сообщении исследовательской организации Markit.

"Сезонно скорректированный Индекс IHS Markit PMI обрабатывающих отраслей России, который отслеживает общую конъюнктуру рынка, опустился с июньского показателя 49,5 балла до 48,1 балла, указав на слабый старт во второй половине года и самое существенное ухудшение рыночной конъюнктуры с апреля 2016 года", — говорится в сообщении. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.

Отмечается, что результаты исследования указали на сокращение в обрабатывающих отраслях РФ третий месяц подряд. Последнее падение произошло на фоне снижения объемов производства и второго сокращения новых заказов. Низкие производственные потребности привели к дальнейшему снижению занятости с одновременным ускорением сокращения незавершенных заказов до максимального с января 2016 года.

Одновременно инфляционное давление как на закупочные, так и отпускные цены понизилось до минимального с марта. Оставаясь в целом оптимистичными относительно роста объемов производства в ближайшем году, компании указали на минимальную степень оптимизма за прошедший период 2018 года.

"Результаты июльского исследования свидетельствуют о дальнейшем ухудшении рыночной конъюнктуры в обрабатывающих отраслях России. Усиление сокращения произошло на фоне первого падения объемов производства с апреля 2016 года и второго подряд снижения объемов новых заказов. Появились также признаки ослабления внешнего спроса, поскольку новые экспортные заказы сократились", — отметила экономист IHS Markit Шиан Джонс, слова которой приводятся в сообщении.

Джонс отметила, что давление на рентабельность понизилось, поскольку рост цен на сырьевые товары был минимальным с марта, однако подавленный потребительский спрос отразился на менее заметном увеличении цен на выпускаемую продукцию. "Вслед за общим спадом в секторе степень оптимизма среди производителей упала до семимесячного минимума. Хотя некоторые компании, по-прежнему, были уверены в росте объемов производства и новых заказов, другие выражали пессимизм из-за слабого спроса", — заявила она.