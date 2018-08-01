МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Австрало-британская горнодобывающая компания Rio Tinto объявила о завершении продажи оставшихся у компании активов в угольной промышленности Австралии на общую сумму в 3,95 миллиарда долларов, сообщила компания.

"Сделка включает продажу доли компании в угольной шахте Hail Creek и проекте по разработке угля Valeria компании Glencore за 1,7 миллиарда долларов, а также доли в подземной угольной шахте Kestrel консорциуму EMR Capital и PT Adaro Energy Tbk за 2,25 миллиарда долларов", — сообщила компания.

В связи с продажей активов компания обновила прогноз по добыче на 2018 год до 4 миллионов тонн твердого коксующегося угля и 2,5 миллиона тонн энергетического угля. Налог, подлежащий уплате, по сделке составляет порядка 1 миллиарда долларов.

Rio Tinto — одна из ведущих по размеру рыночной капитализации горно-металлургических компаний мира. Компания работает примерно в 40 странах. Концерн добывает железную руду, медь, уголь, уран, алюминий, алмазы и золото, а также производит диоксид титана.