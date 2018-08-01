ПЕКИН, 1 авг — ПРАЙМ. Центральный банк Китая в июле влил в экономику 690,5 млрд юаней (101,4 млрд долларов США) в рамках программы среднесрочного кредитования, сообщает Dow Jones,

В среду Народный банк Китая сообщил, что на конец июля сумма непогашенных кредитов в рамках программы составляла 4,92 трлн юаней.

Центральный банк также выдал в июне коммерческим банкам кредиты на 3,69 млрд юаней, преимущественно в рамках постоянной программы кредитования. На конец июля сумма непогашенных кредитов в рамках программы составляла 3,19 трлн юаней.

Кроме того, три ключевых банка Китая получили в июле от центрального банка 30,3 млрд юаней в рамках программы обеспеченного дополнительного кредитования, и сумма непогашенных кредитов в рамках программы составляла на конец июля 3,22 трлн юаней.