МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Решение Минфина США о продлении срока завершения операций с акциями и долговыми инструментами подконтрольных Олегу Дерипаске "Русала", En+ и "Группы ГАЗ" умеренно позитивно для компаний, но переоценивать его не стоит, полагают опрошенные агентством "Прайм" аналитики.

Во вторник Минфин США продлил срок завершения операций с акциями и долговыми инструментами "Русала", En+ и "Группы ГАЗ" в рамках санкций до 23 октября с 5 августа.

При этом в начале апреля Минфин США давал месяц на продажу акций и долговых инструментов этих компаний и два месяца на завершение действующих контрактов и прекращение взаимодействия с ними — ограничения должны были вступить в силу 7 мая и 5 июня соответственно. Однако позднее эти сроки были частично продлены. В частности, на завершение контрактов с "Русалом", En+, "Группой ГАЗ" и "Евросибэнерго" было дано время до 23 октября.

УМЕРЕННЫЙ ПОЗИТИВ

"Перенос сроков свидетельствует о том, что переговоры Минфина США и "Русала" по вопросу снятия санкций продолжаются и находятся в активной фазе. Олег Дерипаска готов выполнить условия Минфина США, касающиеся снижения своей доли в "Русале", — полагает старший аналитик "Альпари" Роман Ткачук.

"Это умеренно позитивная новость для компаний, повышающая шансы на то, что санкции с них до 23 октября могут быть сняты, если Олег Дерипаска выполнит условия Минфина США и сократит участие в делах компаний", — считает и эксперт-аналитик "Финама" Алексей Калачев.

Вместе с тем он указывает, что при каждом очередном переносе срока надежды на снятие санкций возрастали, "но таяли по мере приближения к этим срокам".

"Согласитесь, ведь было бы странно требовать до 5 августа продать акции компании, с которой до 23 октября планируют снять акции. Теперь эти сроки (срок выхода из бумаг компаний и срок завершения контрактов с ними – ред.) совпадают. Это, конечно, не дает 100% гарантий, что "Группа ГАЗ", En+ Group и "Русал" будут к этому сроку исключены из "черного списка" Минфина США, но шансов на это становится явно больше", — добавил Калачев.

В то же время ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков считает новое решение Минфина США нейтральным для компаний Дерипаски, поскольку оно не отменяет самого решения о выходе американских владельцев из бумаг компаний.

"Продление сроков выхода из бумаг "Русала" и "ГАЗа" означает то, что в американском Минфине есть информация о существенных долях американских инвесторов в указанных компаниях. Возможно, что они обратились к ведомству с просьбой смягчить режим выхода, чтобы минимизировать потери от финансовых операций. В конце концов, финансовое ведомство США не враг собственному бизнесу", — полагает Кочетков.

Сама тенденция к смягчению режима, на его взгляд, может означать наличие возможностей для переговорного процесса с последующим формулированием твердых условий по выходу из-под санкций. Однако позитивная реакция на рынке на такую тенденцию, по мнению аналитика, будет короткой.

"Если в области помощи американским инвесторам Минфин остается последовательным, то по вопросу снятия санкций пока звучали лишь предположения", — напоминает ведущий аналитик "Открытие Брокер".

Прогнозировать отмену санкций преждевременно и по мнению старшего аналитика "Альпари". "Санкции к "Русалу" в большей мере вопрос политический и зависит, в том числе, от отношений США и России. Есть риск, что Минфин США выдвинет к "Русалу" новые требования и оставит его в SDN-списке после 23 октября. В этом случае деятельность российской алюминиевой компании на внешних рынках будет парализована", — отмечает Ткачук.

США в начале апреля ввели новые санкции против РФ, внеся в так называемый "черный список" (SDN-лист) ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности, Дерипаску и контролируемые им En+ Group, "Группу ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал". Добавление в список означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан, включая любые операции с долговыми и долевыми инструментами.