САМАРА, 1 авг — ПРАЙМ. Правительство России обсуждает возможность освобождения самозанятых граждан от страховых взносов в Пенсионный фонд, сообщил министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

"У нас каждому человеку в стране, независимо от занятости, независимо от того, сколько он страховых платежей заплатил, гарантирована минимальная пенсия. Если мы говорим о самозанятых гражданах, мы сейчас обсуждаем возможность их освобождения от страховых платежей (в ПФР, 22% от фонда оплаты труда при общем режиме – ред.), но при принятии на себя полного риска по увеличению уровня своего пенсионного обеспечения, уровня социальной пенсии", — сказал Орешкин журналистам.

По его мнению, если человек готов сам зарабатывать и копить, то задачей государства в этом случае является создание механизмов, которые позволят самозанятым увеличить уровень своего социального обеспечения.

"Мы сейчас говорим о создании специального налогового режима для самозанятых, возможно, также включающего часть малых предприятий до определенного размера, которые будут иметь минимально возможную административную нагрузку, минимально возможную налоговую нагрузку. Но при этом, конечно же, так как это часть общества является одной из наиболее активных, они должны также активно думать об обеспечении своего будущего", — уточнил Орешкин.

Новый налоговый режим – налог на профессиональный доход — сейчас разрабатывает Минфин. Предполагается, что в 2019 году он заработает в четырех пилотных регионах, а затем будет распространён на всю страну. В рамках этого режима самозанятые граждане, которые сейчас в основном работают нелегально, смогут установить спецприложение на мобильный телефон и платить не более 6% с выручки, что избавит их от необходимости регистрироваться в налоговой как индивидуальных предпринимателей и предоставлять отчетность.

Глава ФНС Михаил Мишустин, представляя систему на слушаниях в Госдуме заявил, что в этот платеж будут включены и обязательные страховые взносы. Кроме того, он ранее предложил дополнительный стимул для легализации самозанятых в этой системе: предоставлять им при регистрации налоговый капитал в 10 тысяч рублей.