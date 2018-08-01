МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Число экономических преступлений в России за полгода выросло на 3,4%, при том что общий уровень преступности снизился, гласят данные на портале правовой статистики Генеральной прокуратуры РФ.

Согласно опубликованным данным, по состоянию на июнь 2018 года число зарегистрированных преступлений экономической направленности выросло на 3,4% и составило 68 737. Кроме того, за указанный период на 2,5% больше выявлено лиц, совершивших экономические преступления, — 26 083.

В то же время общее число зарегистрированных в РФ преступлений за первое полугодие снизилось на 3,6% и составило 992 966.

При этом количество зарегистрированных преступлений, которые связаны с получением взяток, выросло на 11,2% за полгода.

Большинство преступлений по этой статье зарегистрировано в Ростовской области (130), Москве (127), Московской области (92), Челябинской области (89).

Количество преступлений по статье "Злоупотребление должностными полномочиями" выросло на 8% за этот же период. Большинство таких преступлений зарегистрировано в Башкирии (148), Краснодарском крае (87), Татарстане (74).