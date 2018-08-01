МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Инфляция в РФ с 24 по 30 июля вторую неделю подряд оставалась на нулевом уровне, с начала года потребительские цены выросли на 2,5%, сообщает Росстат.

В текущем году недельная инфляция почти все время держалась на уровне 0,1%. Две недели (с 26 июня по 2 июля и с 3 по 9 июля) и более длительный период — с 1 по 9 января — она была на уровне 0,2%. В периоды с 23 по 29 января, с 20 по 26 февраля, с 5 по 9 июня и с 17 по 23 июля инфляция была нулевой.

За прошедшую неделю пшено подорожало на 1%, куры — на 0,6%, свинина — на 0,3%. Одновременно куриные яйца подешевели на 1,1%, гречневая крупа — на 0,2%.

Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 1,6%, при этом белокочанная капуста стала дешевле на 6,3%, огурцы и помидоры — на 4,4%, картофель — на 2,2%.

Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо практически не изменились.

Тарифы на коммунальные услуги увеличились на 0,2-0,4%, плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов – на 0,4%.