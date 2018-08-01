МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Темпы роста инвестиций в основной капитал в РФ во втором квартале замедлились до 2-3% в годовом выражении с 3,6% в первом, говорится в обзоре Минэкономразвития "Картина экономики. Июль 2018 года".

По данным Росстата, инвестиции в основной капитал в РФ в первом квартале 2018 года выросли на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В номинальном выражении объем инвестиций по итогам первого квартала составил 2,3 триллиона рублей.

"По оценке Минэкономразвития России, темпы роста инвестиций в основной капитал во втором квартале 2018 снизились до 2-3% год к году", — говорится в документе Минэкономразвития.

"…Замедление роста инвестиционного импорта внесло основной вклад в снижение темпов роста инвестиций в основной капитал по сравнению с первым кварталом", — отмечает министерство.

"В то же время объем строительных работ во втором квартале увеличился после слабых результатов первого квартала. Выпуск промышленных товаров инвестиционного назначения в апреле–июне продолжал устойчиво расти, при этом рост производства наблюдался как по машиностроительной продукции, так и по строительным материалам", — отмечается в документах МЭР.

В конце июня Минэкономразвития ухудшило прогноз по росту инвестиций в основной капитал в РФ на 2018 год до 3,5% с 4,8%, ожидавшихся в марте.