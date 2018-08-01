МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Вклад сельского хозяйства в темпы роста экономики РФ по итогам текущего года будет около нуля, следует из обзора Минэкономразвития "Картина экономики. Июль".

"По итогам 2018 года ожидается замедление темпов роста производства продукции сельского хозяйства, что будет обусловлено динамикой выпуска растениеводства на фоне высокой базы прошлого года. В результате вклад сельского хозяйства в темпы роста экономики будет околонулевым", — отмечается в обзоре.

При этом, как отмечает ведомство, прогнозируемое снижение объемов сбора зерновых и зернобобовых культур до 113–115 миллионов тонн, по данным аналитиков и Минсельхоза, по сравнению с рекордными 135 миллионами тонн в 2017 году не несет значительных рисков для потребительской инфляции, так как внутренний спрос будет полностью обеспечен.

По данным Росстата, за период с 2013 по 2017 год внутреннее потребление составляло около 65% от общего объема производства. "Также значительные запасы продукции (на начало 2018 года, по данным Росстата, 88,7 миллиона тонн) позволяют наращивать экспорт в 2018 году (по данным ФТС, экспорт пшеницы за 5 месяцев текущего года вырос на 70% год к году)", — добавили в министерстве.

Как отмечается в обзоре Минэкономразвития, производство продукции сельского хозяйства в июне замедлило рост до 0,9% год к году после 2,3% в мае. В помесячном выражении индекс снизился на 0,1% к маю после ежемесячного роста по 0,1% в апреле–мае.

"Основной вклад в замедление годовых темпов роста в сельском хозяйстве внесла продукция растениеводства из-за сокращения посевных площадей большинства культур, а также сложных погодных условий (засуха, переувлажнение почвы) в отдельных регионах в период посевной, способствовавших задержке развития и, как следствие, ухудшению показателей урожайности", — пояснили авторы обзора.