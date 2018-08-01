МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Минфин РФ на аукционе в среду разместил облигации федерального займа (ОФЗ) двух серий на 28,1 миллиарда рублей из предложенных 35 миллиардов, говорится в сообщении Московской биржи.

На первом аукционе Минфин разместил ОФЗ серии 25083 с погашением в декабре 2021 года на 13,081 миллиарда рублей при лимите 20 миллиардов. Цена отсечения составила 98,988% от номинала, доходность по цене отсечения — 7,47% годовых. Средневзвешенная цена составила 99,0323% от номинала, средневзвешенная доходность — 7,46% годовых. Спрос — 38,371 миллиарда рублей.

На втором аукционе Минфин в полном объеме разместил ОФЗ серии 26225 с погашением в мае 2034 года, на 15 миллиардов рублей. Цена отсечения составила 95,331% от номинала, доходность по цене отсечения — 7,92% годовых. Средневзвешенная цена составила 95,3908% от номинала, средневзвешенная доходность — 7,91% годовых. Спрос — 34,879 миллиарда рублей.