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МОСКВА, 1 авг /ПРАЙМ/. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания 31 июля-1 августа сохранила базовую процентную ставку на уровне 1,75-2% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора.

Решение совпало с прогнозами аналитиков, опрошенных РИА Новости.

В 2018 году Федрезерв повышал ставку два раза — в марте и июне. Последний раз ставка была повышена в июне на 0,25 процентного пункта, до 1,75-2%. В 2017 году регулятор повышал ставку три раза: в декабре — до 1,25-1,5%, в июне — до 1-1,25% и в марте — до 0,75-1% годовых. До этого темпы повышения ставки были более медленными — по одному разу в 2016 и 2015 годах. В 2007–2008 годах регулятор постепенно понижал ставку до тех пор, пока она не достигла минимальной отметки 0-0,25% в декабре 2008 года.

"Комитет стремится к достижению максимального уровня занятости и стабильности цен. Комитет ожидает, что дальнейшее постепенное повышение ставки по федеральным фондам будет соответствовать устойчивому росту экономической активности, хорошим условиям на рынке труда и инфляции вблизи целевой отметки в 2% в среднесрочной перспективе", — говорится в релизе ФРС.

По мнению Федрезерва, рынок труда США продолжает укрепляться и экономическая активность растет высокими темпами. ФРС отметила низкий уровень безработицы в стране в течение последних месяцев, а также высокий уровень расходов домохозяйств и рост объема корпоративных инвестиций в основной капитал.

Регулятор также подчеркнул, что при определении сроков и размера будущих корректировок процентной ставки он будет оценивать текущие и ожидаемые экономические условия в США, ориентируясь на целевые показатели занятости и инфляции. В первую очередь ФРС будет учитывать условия на рынке труда, показатели инфляционного давления и инфляционные ожидания, а также состояние глобальной экономики.