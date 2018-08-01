МОСКВА, 1 авг /ПРАЙМ/. Фондовые индексы США в среду не продемонстрировали единой динамики на фоне отчета корпорации Apple и итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС), свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones опустился на 0,32%, до 25333,82 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ поднялся на 0,46%, до 7707,29 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 уменьшился на 0,1%, до 2813,36 пункта.

Акции Apple по итогам торгов в среду прибавили 5,95% на фоне сообщения о росте чистой прибыли за прошедший квартал на 32%, до 11,5 миллиарда долларов. Прибыль на акцию составила 2,34 доллара, что на 40% выше прошлогоднего показателя. Выручка увеличилась на 17%, до 53,3 миллиарда долларов. Рыночная капитализация Apple, между тем, приближается к рекордному 1 триллиону долларов и составляет к закрытию основных торгов в США 990 миллиардов долларов.

Не порадовали участников рынка и новости о торговых отношениях США с Китаем – агентство Блумберг со ссылкой на три информированных источника сообщило о планах администрации США предложить пошлины в 25% на импорт китайских товаров и услуг объемом 200 миллиардов долларов. Ранее президент США Дональд Трамп хотел ввести пошлины в 10%.

ФРС США по итогам заседания 31 июля — 1 августа ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне 1,75-2% годовых. При этом Федрезерв отметил хорошее состояние рынка труда страны, а также высокий уровень расходов домохозяйств и рост объема корпоративных инвестиций в основной капитал.

"ФРС на пути к нормализации ставок, и сегодняшнее решение соответствует этим усилиям. Оно уже было учтено в торгах, так что будет иметь минимальное влияние на торги, поскольку рынок сфокусирован на мировой торговле", — сказал агентству MarketWatch старший рыночный стратег RiverFront Investment Group Кевин Ничольсон.

Кроме того, в среду стало известно, что число рабочих мест в частных компаниях США в июле выросло на 219 тысяч по сравнению с июнем, хотя аналитики ждали роста только на 186 тысяч.

Между тем, индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в июле снизился до 58,1% с 60,2% в июне. Эксперты ожидали снижения показателя лишь до 59,4%.