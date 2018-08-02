ЛОНДОН, 2 авг /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Банк Англии в четверг может повысить базовую процентную ставку до 0,75% с 0,5%, ужесточив денежно-кредитную политику на фоне неопределенности, вызванной затянувшимися переговорами по Brexit, считают опрошенные РИА Новости эксперты финансового рынка.

Большинство аналитиков оценивают вероятность того, что британский банковский регулятор примет решение о повышении ставки, в 80-90%, считая маловероятным сохранение ее текущего уровня.

По мнению экспертов аналитического агентства Oxford Economics, с учетом того, что последние статданные по росту ВВП и безработице не преподнесли сюрпризов, можно ожидать, что комитет по денежно-кредитной политике Банка Англии пойдет на повышение ставки на 25 базисных пунктов. При этом объем выкупа активов с рынка останется без изменений — 435 миллиардов фунтов стерлингов, полагают экономисты.

Экономисты в лондонском офисе инвесткомпании "ВТБ Капитал" отмечают, что рынок на 90% уверен, что регулятор повысит ставку до 0,75%. Однако, "учитывая непоследовательную коммуникацию Банка Англии с рынком в последние годы, ставка вполне может остаться без изменений", считают в компании.

"Темпы инфляции в Британии снижаются, а занятость достигла рекордно высокого уровня. Однако пока это не привело к ускорению роста заработной платы. Последние макроэкономические данные указывают на устойчивый, пусть и невысокий темп роста ВВП страны, при этом они определенно не подтверждают мрачные сценарии, озвученные ранее Банком Англии и министерством финансов", — прокомментировал экономист "ВТБ Капитала" Нил Маккиннон.

На последнем заседании в июне Банк Англии сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,5% годовых и подтвердил объем выкупа активов с рынка в 435 миллиардов фунтов стерлингов.