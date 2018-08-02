МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Группа KAZ Minerals, крупный производитель меди в Казахстане, заключила соглашение о приобретении медного проекта Баимский (принадлежит структуре Романа Абрамовича) в Чукотском автономном округе РФ за 900 миллионов долларов денежными средствами и акциями, сообщает компания.

Эта сумма включает первоначальное вознаграждение в размере 675 миллионов долларов и отложенный платеж в 225 миллионов долларов. Первоначальный платеж идет для 75%-ной доли участия в проекте, он составляет 436 миллионов долларов и 22,3 миллиона новых акций KAZ Minerals. Еще 25% будет куплено за оставшиеся 225 миллионов долларов акциями или деньгами в зависимости от реализации проекта.

Баимское – одно из крупнейших в мире неосвоенных медных месторождений с потенциалом создания масштабного низкозатратного медного производства на базе рудника открытого типа. Текущие ресурсы по кодексу JORC оцениваются в 9,5 миллиона тонн меди при среднем содержании 0,43% и 16,5 миллиона унций золота при среднем содержании 0,23 грамма на тонну. Отмечается, что среднегодовой объем производства в первые десять лет операционной деятельности ожидается на уровне 250 тысяч тонн меди и 400 тысяч унций золота.

Капитальные затраты на разработку рудника оцениваются в 5,5 миллиарда долларов и будут уточняться при проведении технико-экономического обоснования.

Баимская медно-порфировая площадь с входящим в нее золоторудным месторождением Песчанка была приобретена компанией ГДК "Баимская" на аукционе в 2008 году. ГДК "Баимская" принадлежит компании Millhouse Романа Абрамовича.