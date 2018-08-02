МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 28 июля, выросло на 1 тысячу с показателя предыдущей недели и составило 218 тысяч, сообщило в четверг министерство труда страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста числа заявок на 3 тысячи с показателя прошлой недели, до 220 тысяч.

Среднее число первичных заявок за четыре недели, завершившиеся 28 июля, уменьшилось на 3,5 тысячи с показателя прошлой недели — до 214,5 тысячи.

Количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 21 июля, снизилось на 23 тысячи с пересмотренного уровня предыдущей недели — до 1,724 миллиона человек. Индикатор предыдущей недели пересмотрен в сторону увеличения на 2 тысячи — до 1,747 миллиона с 1,745 миллиона.

Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.