МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп полагает, что "вероятно, настало время" для усиления давления на Китай и введения новых торговых пошлин, заявил американский министр торговли США Уилбур Росс.

"Причиной начала введения пошлин была попытка убедить китайцев изменить их поведение. Вместо этого они ввели ответные меры. И поэтому сейчас президент полагает, что, вероятно, настало время усилить давление с целью изменить их поведение", — заявил Росс в эфире телеканала Fox Business.

Росс отметил, что Соединенным Штатам "необходимо создать ситуацию", при которой Китаю "было бы сложнее продолжать неэффективные практики, чем реформировать их".

Министр торговли США также отметил, что "с арифметической точки зрения" вводимые пошлины "не станут катастрофой" для китайской экономики. Росс уточнил, что 25-процентные пошлины в отношении товаров на сумму 200 миллиардов долларов обойдутся Пекину в 50 миллиардов долларов в год, что "для экономики в 18 триллионов долларов или около того составляет 0,3%".

Утром в среду агентство Блумберг со ссылкой на трех человек, знакомых с ситуацией, сообщило, что администрация США планирует предложить введение пошлин в 25% на импорт китайских товаров и услуг на сумму 200 миллиардов долларов. Как пояснило агентство, до этого президент США Дональд Трамп хотел ввести пошлины в 10% на дополнительный расширенный список товаров и услуг, однако такие меры в администрации сочли недостаточными.