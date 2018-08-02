БРЮССЕЛЬ, 2 авг — ПРАЙМ. Еврокомиссия решила оказать поддержку сельскому хозяйству Евросоюза на фоне засухи, говорится в сообщении ЕК.

Продолжительная засуха в ряде стран Евросоюза оказывает значительное влияние на производство пахотных культур, а также на корм для животных, что в свою очередь может отразиться на их здоровье. Кроме того, сокращение объема кормов может сказаться и на доходах животноводов, сообщает ЕК.

"Фермеры смогут заранее получить (часть – ред.) предназначенных им прямых платежей и выплат на развитие сельской местности, а также им будет предоставлена большая гибкость при использовании земли, которую обычно не используют для (сельскохозяйственного – ред.) производства, чтобы кормить животных", — говорится в релизе.

Еврокомиссар по сельскому хозяйству Фил Хоган заявил ранее в четверг, что очень обеспокоен ситуацией. Как сообщил РИА Новости источник, знакомый с вопросом, речь идет сейчас о Северной Европе, однако поскольку лето еще не закончилось, ЕК будет внимательно следить за развитием событий. Речь идет о платежах, совершаемых из бюджета ЕС в рамках "Общей программы сельхозполитики" для поддержки фермеров. Эти средства, исходя из информации ЕК, предоставляются безвозмездно во всех странах ЕС тем фермерам, которые удовлетворяют определенным критериям.

Фермеры получают такие средства в основном в декабре, но могут запросить частичную выплату с середины октября. ЕК предложила увеличить лимит заранее выплачиваемых в октябре прямых платежей до 70% с нынешних 50%. А лимит заранее выплачиваемых средств на развитие сельхозместности увеличивается в связи с засухой до 85% с 75%. Как сообщил РИА Новости источник, знакомый с вопросом, страны ЕС должны будут представить заявки на изменение лимита выплачиваемой в октябре финансовой поддержки.

Деньги на прямые платежи поступают из бюджета ЕС, а на развитие – из бюджета ЕС и от соответствующей страны ЕС. В текущем финансовом году общий лимит прямых платежей для фермеров из всех государств Евросоюза, установленный в бюджете ЕС в рамках программы "Общей сельскохозяйственной политики", составляет 42,132 миллиарда евро, свидетельствуют материалы ЕК. В среднем, прямые платежи составляют порядка 270 евро на гектар. Лимит средств на развитие сельхозместности на 2018 год – 13,62 миллиарда евро.