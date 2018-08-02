СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг — ПРАЙМ. Крым намерен приостановить поставки зерна за границу, сообщил министр сельского хозяйства Андрей Рюмшин.

"В портах Крыма вывозится зерно за пределы в различные страны. Мы сегодня готовим письмо с просьбой приостановить вывоз зерна", — сказал Рюмшин журналистам.

Письмо, как пояснили РИА Новости в минсельхозе РК, готовится на имя главы Крыма Серея Аксенова, который затем обратится с данной инициативой в правительство РФ.

По словам министра, имеющееся зерно целесообразно перенаправить на нужды республики. "У нас сегодня идет рост животноводства. Нам гарантировано надо выдать (зерно – ред.) населению, чтобы оно занималось животноводством на своих приусадебных участках. Мы хотим, чтобы продовольственное зерно гарантировано было в Крыму до нового урожая", — сказал Рюмшин.

По его словам, в этом году из-за засухи, ставшей причиной введения ЧС в шести районах, Крым недобрал часть урожая. На сегодня собрано 890 тысяч тонн ранних зерновых.

"Общая площадь пострадавших от засухи земель — 23 тысячи гектаров", — сказал министр, отметив, что ущерб оценивается в 237 миллионов рублей.