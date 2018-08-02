МОСКВА, 2 авг /ПРАЙМ/. Российский рынок акций мог бы подняться по своей стоимости выше 1 триллиона долларов и поспорить по капитализации с американским технологическим гигантом Apple, но эмитентам на фондовом рынке РФ, в частности, мешают санкции, прокомментировали РИА Новости опрошенные агентством аналитики.

Ранее в четверг корпорация Apple стала первой в мире компанией, рыночная капитализация которой превысила уровень в 1 триллион долларов.

Во вторник после закрытия бирж Apple опубликовала свою финансовую отчетность. Рост чистой прибыли за прошедший квартал (третий квартал 2017-2018 финансового года) составил 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, прибыль достигла 11,5 миллиарда долларов. Прибыль на акцию зафиксирована на уровне 2,34 доллара, что на 40% выше прошлогоднего показателя. Выручка выросла на 17% — до 53,3 миллиарда долларов.

Старший аналитик ИК "Фридом Финанс" Вадим Меркулов в беседе с корреспондентом РИА Новости заметил, что есть компании, которые, предположительно, стоят дороже, но они частные, например нефтяная Aramco в Саудовской Аравии. "Однако стоимость частных компаний не доказана, поскольку они частные, и без публичной оценки их стоимость не имеет значения", — добавил он.

НАДЕЖДЫ И РЕАЛЬНОСТЬ

По итогам сегодняшних торгов индекс Мосбиржи снизился на 0,08%, до 2319,16 пункта, индекс РТС — на 1%, до 1161,34 пункта.

"Надежды на рост у нас есть, этому будут способствовать отчеты компаний, которые выходят достаточно неплохие, в том числе, увеличиваются дивиденды. К сожалению, росту нашего рынка мешает санкционная тематика", — считает аналитик ГК "Финам" Сергей Дроздов.

С ним согласен и начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. "Повлияли санкции, и, конечно, цена на нефть", — говорит он.

Группа американских сенаторов внесла в сенат законопроект, предлагающий ввести новые санкции против России, в том числе против нового госдолга РФ, следует из текста их заявления. Проект также предусматривает новые санкции по отношению к российским политикам и бизнесменам.

Капитализация российского рынка — около 650 миллиардов долларов, это между Facebook и Alphabet, которые занимают пятую и шестую строчку по капитализации на рынке США, при этом 85% всей стоимости приходится на топ-35 бумаг, указывает Ващенко.

"Наибольшей капитализацией сейчас обладает Сбербанк, он оценивается примерно в 75 миллиардов долларов, на втором месте идет "Роснефть" с капитализацией 70 миллиардов долларов. "Газпром", председатель правления которого в 2008 году обещал, что капитализация монополии когда-нибудь достигнет 1 триллиона долларов, стоит 55 миллиардов долларов, это даже меньше, чем "Лукойл", который оценивается в 60 миллиардов долларов", — уточняет аналитик.

К закрытию сегодняшних торгов рыночная капитализация "Газпрома" составила 3,322 миллиарда рублей, "Лукойла" — чуть превысила 3,838 триллиона рублей, а капитализация "Роснефти" — 4,417 триллиона. При этом общая рыночная капитализация Сбербанка составила 4,637 миллиарда рублей.

По мнению Ващенко, важнейший фактор невысокой капитализации российского рынка в целом — недоверие крупных инвесторов из-за широкой представленности госсобственности.

"Для госкомпаний интересы частных акционеров часто не в приоритете, можно занижать дивиденды, раздувать долг и капитальные затраты, вкладывать в неэффективные проекты", — поясняет он. Например, "Газпром" фундаментально недооценен, но это не сигнал к немедленным покупкам. "Без роста стоимости газа и улучшения инвестиционного климата существенного роста капитализации "Газпрома" не ожидается", — говорит эксперт.

"Также интерес к фондовому рынку пока еще не очень высок. Количество счетов частных инвесторов менее 2 миллионов, а число активных трейдеров на порядок меньше. Пока число брокерских счетов в разы отстает от числа банковских вкладов, капитализация рынка не будет иметь сильного драйвера для роста", — добавляет Ващенко.