МОСКВА, 3 авг /ПРАЙМ/. Текущая конъюнктура на рынке зерна выгодна для России. Неблагоприятные климатические условия, в том числе за рубежом, способствуют ожиданиям более низкого урожая по сравнению с прошлым годом, когда в России он был рекордным. Поэтому рост цен может скомпенсировать производителям и зернотрейдерам ожидаемые Минсельхозом потери зерновых из-за плохой погоды, следует из оценок опрошенных РИА Новости экспертов.

По оценке Минсельхоза РФ, потери урожая зерна в текущем году в России из-за погодных условий могут составить порядка 30 миллионов тонн. Валовый сбор зерна прогнозируется в пределах 100 миллионов тонн, в том числе пшеницы — 64,4 миллиона.

В прошлом году Россия получила рекордный урожай зерна за всю свою историю — 135,4 миллиона тонн, включая 85,9 миллиона тонн пшеницы. Урожай зерна в 2016 году составил 120,7 миллиона тонн.

Экспорт зерновых культур в 2017-2018 сельскохозяйственном году составил 52,422 миллиона тонн, включая 40,449 миллиона тонн пшеницы. Минсельхоз РФ ожидает, что в текущем сезоне экспорт зерна из России составит 44-45 миллионов тонн.

УХУДШИВШИЕСЯ ВИДЫ НА УРОЖАЙ

Как прогнозировали аналитики в июле, урожай зерновых в 2018 году мог составить от 107 до 115 миллионов тонн. Сейчас, в августе, большинство экспертов скорректировали свои оценки в сторону понижения верхней границы.

По оценкам аналитического центра АО "Русагротранс", урожай зерна текущего года в России составит около 113,8 миллиона тонн, сбор пшеницы – 70,8 миллиона тонн. "Данный уровень валового сбора ниже, чем в последние два года, но существенно выше урожаев, полученных на протяжении всех предыдущих лет в постсоветской истории России", — сказал РИА Новости руководитель центра Игорь Павенский.

Представители "Русагротранса" также прогнозируют экспорт зерна в текущем сельскохозяйственном году (с 1 июля 2018 года по 30 июня 2019 год) на уровне около 41 миллиона тонн. "При этом ожидаем, что около 27 миллионов тонн, то есть почти 66%, будет экспортировано в первой половине сезона", — уточняет Павенский.

Эксперты Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) дают еще более скромные прогнозы, считая, что урожай зерна в стране может составить 110-111 миллионов тонн, в том числе пшеницы — порядка 70 миллионов тонн. Также, по оценкам аналитиков института, экспорт зерна может составить около 40 миллионов тонн, из них пшеницы — 30-32 миллиона тонн.

Как полагает вице-президент Российского зернового союза (РЗС) Александр Корбут, если погодные условия в дальнейшем будут относительно благоприятны, то Россия получит порядка 107-112 миллионов тонн зерновых, из них 77-78 миллионов тонн пшеницы. "Экспорт по итогам текущего сельхозгода будет зависеть от мирового рынка зерна, пока ожидаем от 38 миллионов до 42 миллионов тонн", — добавляет Корбут.

"Ожидаем, что урожай зерна в 2018 году составит не менее 114 миллионов тонн. Из них 70 миллионов тонн – пшеница. Если говорить о перспективах экспорта на 2018-2019 сельхозгод — у меня весьма оптимистичный взгляд: мы можем экспортировать 46-47 миллионов тонн зерна, учитывая рис и зернобобовые, из них пшеницы – 37 миллионов тонн", — отмечает гендиректор "ПроЗерно" Владимир Петриченко.

Эксперт поясняет, что такой оптимистичный прогноз связан с благоприятной ситуацией с озимыми. "Их сохранность, по данным Росстата, на уровне 16,8 миллиона гектаров. С посевными площадями все выглядит неплохо, погода стабилизировалась. Та засуха, которая гуляла по югу и Южному Поволжью, на данный момент прервалась, и теперь происходит улучшение. Оптимизм есть в силу площадей, погодных условий и возрастающего технологического фона", — отметил он.

ЗАГРАНИЦА НАМ ПОМОЖЕТ

По оценкам "Русагротранса", на фоне снижения валового сбора зерновых в мире и ухудшения качества урожая экспортные цены динамично растут. "Экспортные цены спроса и предложения на российскую пшеницу с содержанием белка более 12,5% с поставкой в августе к предыдущей неделе возросли на 8 долларов за тонну — до 227 долларов за тонну", — уточнил Павенский.

Эксперт пояснил, что из-за засухи снижаются прогнозы на урожай во Франции, Германии, Польше и странах Прибалтики. Кроме того, снижен прогноз на Украине, там также наблюдается проблема с качеством зерна, отметил Павенский.

Еврокомиссар по сельскому хозяйству Фил Хоган в четверг заявил, что очень обеспокоен ситуацией с засухой в ряде государств Евросоюза. По его мнению, в частности, продолжительная засуха в ряде стран союза оказывает значительное влияние на производство пахотных культур.

По прогнозу метеорологов Германии, нынешняя сухая и жаркая погода в Западной, Центральной и Северной Европе может продлиться еще несколько недель, рассказал тогда же РИА Новости исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктёв.

Павенский отмечает, что и внутренние цены на российское зерно также растут, в основном на юге. "На внутреннем рынке средние цены EXW на пшеницу четвертого класса на юге увеличились до 10,5-10,7 тысячи рублей за тонну на базисе франко-элеватор без НДС, что больше на 400-500 рублей за тонну по сравнению с прошлой неделей", — отметил аналитик.

Как уточняет руководитель зернового направления ИКАР Олег Суханов, на рынке сейчас наблюдается бурный рост цен на пшеницу и ячмень, что, по мнению эксперта, связано с опасениями снижения качества и количества зерна урожая 2018 года.

"В ряде регионов РФ летом складывались неблагоприятные и даже экстремальные погодные условия, что может привести к снижению урожая, а также к резкому ухудшению качества в ряде регионов. При этом сохраняется высокий экспортный спрос на продовольственную пшеницу и фуражный ячмень", — отмечает Суханов.

Он добавляет, что новый урожай кукурузы будет поступать на рынок в сентябре, тогда же начнет формироваться и цена. "На данный момент ожидается, что урожай кукурузы будет ниже прошлогоднего, что предполагает более высокие ценовые уровни на старте", — добавляет эксперт.

Гендиректор "ПроЗерно" также отмечает позитивную ценовую конъюнктуру. "Тренды на рынке весьма оптимистичные и "бодрые" для производителей зерна и для зернотрейдинга. Если говорить про Европейский союз, а это один из наших основных конкурентов, то цены на французскую пшеницу сейчас находятся на трехлетнем максимуме. Этот внешний фон вселяет оптимизм и в наши цены. Давно у нас не было, чтобы наша пшеница стоила 220 долларов", — говорит Петриченко.

Он добавляет, что цена на фуражный ячмень сейчас находится практически вровень с продовольственной пшеницей.

Позитивный ценовой фактор отмечает и вице-президент РЗС. "Мировые цены резко выросли, соответственно, и наши экспортные цены поднялись, цена достаточно привлекательная, в том числе для сельхозпроизводителей. Интересно будет развитие ситуации, связанной с Францией, у них хорошее качество зерна, и мы, и они поставляют на дальневосточный рынок "протеин 11,5%", но у них ожидается небольшой урожай, так что это может стать нашим рынком", — считает Корбут.

"Прошла информация о том, что у нас ожидается снижение урожая и что есть проблемы с качеством, соответственно, изменилась цена. Прогнозы о снижении урожая в Европе также повлияли, это непрерывные процессы около среднего значения. Но в любом случае цены достаточно крепкие, и перспективы наши на мировом рынке неплохие. Перспективы заработка крестьян также неплохие", — заключает собеседник агентства.