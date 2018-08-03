ПЕКИН, 3 авг — ПРАЙМ. Народный банк Китая (ЦБ) в пятницу вновь ослабил национальную валюту: курс юаня в пятницу достиг минимального значения с середины июня 2017 года на фоне угрозы обострения торговых противоречий с США, свидетельствуют данные регулятора.

ЦБ в пятницу установил средний обменный курс на уровне 6,8322 юаня за доллар, что на 380 пунктов больше, чем в четверг, когда курс составил 6,7942. ЦБ Китая на фоне обострившегося торгового конфликта между США и КНР уже больше месяца постепенно понижает курс национальной валюты к доллару, при этом в некоторое дни все же наблюдается незначительное укрепление юаня.

После того, как со стороны Вашингтона на этой неделе вновь посыпались угрозы введения 25%-х пошлин на китайские товары, ситуация с торговой войной обострилась. Президент США Дональд Трамп ранее обвинил Китай в манипуляции курсом нацвалюты для поддержания экспорта, однако в МВФ заверили, что никаких доказательств этому нет.

С начала года ЦБ Китая незначительно укреплял курс национальной валюты, однако в течение последнего месяца курс юаня снижался, обновляя несколько раз минимумы с июля 2017 года и января 2018 года. Народный банк заверил, что сохранит обменный курс на рациональном и стабильном уровне.

В августе 2015 года Народный банк Китая резко ослабил курс юаня к доллару (сразу на 3% — с 6,20 до 6,40), что потрясло мировые фондовые рынки. Позже китайский ЦБ направил усилия на стабилизацию юаня. После этого произошли еще три волны ослабления китайской валюты: зимой 2015-2016 годов (до 6,55), в июле 2016 года (до 6,67), третья началась в октябре 2016 года. После первой волны эксперты утверждали, что китайский ЦБ намеренно девальвирует юань для стимулирования экспорта. Власти Китая опровергали эти заявления.