МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль золотодобывающей компании "Полюс" по МСФО в первом полугодии сократилась по сравнению с тем же периодом прошлого года на 38,1% и составила 21,627 миллиарда рублей, следует из материалов компании.

Выручка увеличилась на 9,5%, до 78,288 миллиарда рублей, прибыль от операционной деятельности выросла на 13,65%, до 43,063 миллиарда рублей, валовая прибыль возросла на 15,6%, до 51,169 миллиарда рублей.

"Полюс" — крупнейший производитель золота в России и одна из ведущих мировых золотодобывающих компаний по объему добычи и минерально-сырьевой базы. Ключевые предприятия и проекты группы расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии. Основным бенефициаром является Саид Керимов (82,44%). В 2017 году компания увеличила производство золота на 10%, до 2,16 миллиона унций.