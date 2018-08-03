МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ в июле вырос до 52,8 пункта с 52,3 пункта в июне, говорится в сообщении исследовательской организации Markit.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.

При этом российский совокупный индекс IHS Markit в июле составил 51,7 пункта, опустившись с июньского значения в 52 пункта.

Как отмечает Markit, темпы роста новых заказов существенно ускорились в июле по сравнению с предыдущим периодом. Компании сообщали о привлечении новых клиентов и усилении потребительского спроса. Деловые ожидания в сфере услуг в июле повысились: компании отчетливо выражали оптимизм относительно роста деловой активности в ближайшем году и надежду на дальнейший рост бизнеса.

"После июньского спада данные за июль указали на небольшое ускорение роста деловой активности в сфере услуг. Объемы новых заказов также повысились, так как компании сообщили об усилении потребительского спроса и увеличении объемов производства после завершения чемпионата мира по футболу. Между тем, компании воспользовались усилением потребительского спроса, существенно увеличив свои отпускные цены. Снижение инфляции закупочных цен также ослабило давление на прибыль", — прокомментировала экономист IHS Markit Шиан Джонс, чьи слова приводятся в сообщении.

Вместе с тем занятость продолжала сокращаться, и темпы сокращения ускорились, отметила она. Объем незавершенных заказов снижался восьмой месяц подряд. "…Общий рост деловой активности в частном секторе продолжал замедляться, чему способствовало первое падение объемов производства с апреля 2016 года в обрабатывающих отраслях", — добавила Джонс.