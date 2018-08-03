МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба (ФТС) России в январе-июле 2018 года увеличила перечисления в бюджет РФ на 27,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 3,132 триллиона рублей, следует из сообщения ведомства.

"За семь месяцев 2018 года сумма доходов федерального бюджета, администрируемых таможенными органами, составила 3,132 триллиона рублей", — говорится в сообщении. Годом ранее объем перечислений составлял 2,461 триллиона рублей.

За июль 2018 года в бюджет было перечислено 504,7 миллиарда рублей (рост на 34% в годовом выражении). За июль 2017 года перечисления составили 376,64 миллиарда рублей.