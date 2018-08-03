МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Минфин РФ с 7 августа по 6 сентября будет покупать на внутреннем рынке валюту на 16,7 миллиарда рублей в день, суммарно направит на эти цели рекордные 383,2 миллиарда рублей, следует из сообщения министерства.

"Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в августе 2018 года в размере 388,3 миллиарда рублей", — говорится в сообщении. При этом объем фактически полученных нефтегазовых доходов в предыдущем периоде оказался ниже ожидаемого на 5,1 миллиарда рублей.

Таким образом, Минфин планирует направить на валютные операции 383,2 миллиарда рублей, что соответствует рекордному месячному объему с момента начала покупок. Вместе с тем дневной объем покупок не будет рекордным — в период с 7 июня по 5 июля он составлял 19 миллиардов рублей.

По сравнению с предыдущим периодом анонсированные планы увеличиваются — с 6 июля по 6 августа Минфин планировал купить на внутреннем рынке валюту на 15,8 миллиарда рублей в день (всего на 347,7 миллиарда рублей).

Минфин в феврале 2017 года начал покупки валюты на рынке для минимизации зависимости курса рубля от волатильности нефтяных цен. На эти цели направляются дополнительные нефтегазовые доходы бюджета. Приобретенная валюта зачисляется на счета Федерального казначейства в Банке России, а впоследствии эти средства направляются на пополнение ФНБ.

К совершению операций покупки иностранной валюты Минфином России привлекает Банк России, который каждый рабочий день заключает сделки покупки иностранной валюты на организованных торгах Московской биржи равномерно в течение торгового дня.