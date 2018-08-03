БРЮССЕЛЬ, 3 авг — ПРАЙМ. Еврокомиссия разрешила "Уралхиму" приобрести акции компании "Уралкалий", говорится в сообщении ЕК.

"Уралкалий" — один из крупнейших производителей хлористого калия в мире. ОХК "Уралхим" занимает второе место в мире и первое в РФ по производству аммиачной селитры.

"Еврокомиссия одобрила в рамках правил Евросоюза по слияниям приобретение "Уралкалия" компанией "Уралхим", обе компании из РФ", — говорится в релизе, где уточняется, что сделка рассматривалась по упрощенной процедуре.

"Еврокомиссия пришла к выводу, что предложенное приобретение не вызовет опасений за конкуренцию ввиду отсутствия горизонтальных совпадений и ограниченных вертикальных связей между деятельностью компаний", — отмечается в сообщении.

В начале ноября прошлого года совет директоров "Уралкалия" одобрил продажу "Уралхиму" по рыночной стоимости не более 10% квазиказначейских акций компании, находящихся на балансе "Уралкалий-Технологии". ФАС одобрила сделку 18 декабря.

Источник РИА Новости на рынке удобрений подтвердил, что информация на сайте Еврокомиссии касается ходатайства, поданного "Уралхимом" на приобретение 10% акций "Уралкалия". "На данный момент сделка не совершена, и сроки ее завершения не определены", — добавил собеседник агентства.