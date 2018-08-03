ЛОНДОН, 3 авг — ПРАЙМ. Управляющий Банка Англии Карни сказал в пятницу, что риск провала переговоров по Brexit и выхода Великобритании из ЕС в следующем году без соглашения "тревожно высок". Тем самым он подчеркнул обеспокоенность отсутствием прогресса в переговорах между Лондоном и Брюсселем, сообщает Dow Jones.

После этого заявления пара британский фунт/доллар США снизилась на 0,2%, до минимума за 11 месяцев 1,30. Ослабление фунта также отражает неожиданную слабость ключевого индикатора активности в доминирующем в Великобритании секторе услуг.

В интервью ВВС Карни сказал, что выход из ЕС без соглашения, видимо, негативно отразится на торговле, замедлит рост экономики и поддержит рост цен, а это он считает "крайне нежелательным".

Карни сказал, что Великобритания и ЕС должны сделать все возможное, чтобы избежать такого результата.

"Думаю, что риск выхода без соглашения на этом этапе тревожно высок", — отметил он, добавив, что, по его мнению, это все же маловероятно.

Великобритания должна выйти из ЕС в марте 2019 года, по завершении двухлетних переговоров, а ключевые аспекты выхода и будущих экономических связей с ЕС пока не определены. Это увеличивает вероятность того, что официальное соглашение, определяющее вопросы торговли, безопасности, регулирования и многие другие, достигнуто не будет.

В Банке Англии считают, что неопределенность перспектив после выхода из ЕС уже негативно отражается на инвестициях в Великобритании, подрывая способность ее экономики расти, не разгоняя инфляцию. В четверг руководители центрального банка повысили ключевую процентную ставку второй раз менее чем за года, до максимума с 2009 года 0,75%.

По прогнозу Банка Англии, во 2-м квартале темп роста экономики Великобритании восстановился после слабого начала года. В то же время дальнейшее ускорение роста в 3-м квартале представляется маловероятным, так как ключевой опрос компаний указал на замедление роста экономической активности в июле.