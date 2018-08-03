МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Топ-менеджер "Автодора" Иннокентий Алафинов назначен первым заместителем министра транспорта РФ, соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

"Назначить Алафинова Иннокентия Сергеевича первым заместителем министра транспорта Российской Федерации", — говорится в документе.

Как сообщается на сайте "Автодора", Алафинов с 2014 года назначен на должность члена правления госкомпании. До этого он был помощником министра финансов РФ.

Кроме того, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил Юрия Цветкова, до этого входившего в правление "Совкомфлота", заместителем министра транспорта РФ — главой Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлота). Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

"Назначить Цветкова Юрия Александровича заместителем министра транспорта Российской Федерации — руководителем Федерального агентства морского и речного транспорта", — говорится в документе.