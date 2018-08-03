МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Российские аграрии по состоянию на 3 августа намолотили 49,255 миллиона тонн зерна в бункерном весе, урожайность составила 34,6 центнера с гектара, что на 17,8% ниже прошлогоднего уровня, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.

Зерновые и зернобобовые культуры обмолочены на площади 14,235 миллиона гектаров (30,6% уборочной площади). В частности, собрано 41,258 миллиона тонн пшеницы с 11,383 миллиона гектаров, а также 4,811 миллиона тонн ячменя с 1,658 гектаров. На аналогичную дату 2017 года был обмолочен урожай с 10,656 миллиона гектаров, собрано 44,885 миллиона тонн зерновых.

В Южном федеральном округе зерно обмолочено на площади 6,623 миллиона гектаров (73% уборочной площади). В регионах округа собрано 24,279 миллиона тонн зерна при урожайности 36,7 центнера с гектара. В частности, аграрии Краснодарского края собрали 10,421 миллиона тонн зерна с 1,699 миллиона гектаров (69,8%), урожайность составила 61,3 центнера с гектара.

Производители Крыма собрали 886,6 тысячи тонн при урожайности 16,9 центнера с гектара с 523,2 тысячи гектаров (100% уборочной площади). В регионах Северо-Кавказского округа посевы обмолочены на площади 2,399 миллиона гектаров (73,5% площади уборки), собрано 8,843 миллиона тонн зерна, урожайность — 36,9 центнера с гектара.

Сбор зерновых в Центральном округе — 10,62 миллиона тонн с 2,717 миллиона гектаров (34,2%), урожайность — 39,1 центнера с гектара. В Поволжье собрано 5,392 миллиона тонн с 2,459 миллиона гектаров (18,7%), урожайность — 21,9 центнера с гектара. В Северо-Западном округе урожай составил 95 тысяч тонн, на Дальнем Востоке собрано 25,5 тысячи тонн.

Минсельхоз РФ ожидает, что урожай зерновых в России в 2018 году составит в пределах 100 миллионов тонн, пшеницы — 64,4 миллиона тонн. В 2017 году Россия получила рекордный урожай за всю свою историю — 135,4 миллиона тонн в чистом весе, включая 85,9 миллиона тонн пшеницы. Сбор зерна в 2016 году составил 120,7 миллиона тонн.