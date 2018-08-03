МОСКВА, 3 авг /ПРАЙМ/. Президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает расположенные за рубежом филиалы российских банков от обязанности предоставлять информацию в российские бюро кредитных историй (БКИ), если это противоречит законодательству государства, где они находятся, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Сейчас банки при выполнении своей обязанности передачи в БКИ информации зачастую сталкиваются с законодательными запретами иностранного государства, на территории которого они находятся, на трансграничную передачу данных в отношении граждан и юрлиц. Закон позволяет банкам минимизировать риски, связанные с нарушением как российского, так и иностранного законодательства, пояснял ранее РИА Новости председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Закон, по его словам, также предоставляет банкам возможность удаленно получать согласие субъекта кредитной истории на передачу информации о нем в БКИ и получение его кредитного отчета из бюро кредитных историй. При этом срок действия согласия субъекта кредитной истории на доступ к информации, содержащейся в основной части его кредитной истории, увеличивается с двух до шести месяцев, а срок хранения такого согласия сокращается с пяти до трех лет.

Также субъект кредитной истории будет вправе в каждом БКИ, где хранится кредитная история о нем, получать бесплатно кредитный отчет по своей истории, но не более двух раз в год в электронном виде и не более одного раза на бумажном носителе. За плату такой отчет может ему предоставляться любое количество раз.

Запрос о получении кредитного отчета субъект кредитной истории будет вправе направить через банк. Банк, в свою очередь, может использовать для этого Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), как это, например, делает Сбербанк. А если банк не работает через ЕСИА, он может взаимодействовать с БКИ по своим каналам, пояснял Аксаков.

Запросы субъекта кредитной истории могут направляться в Центральный каталог кредитных историй с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг. В этом случае ответы на такие запросы направляются Банком России с использованием данного портала.