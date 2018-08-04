МОСКВА, 4 авг /ПРАЙМ/. Президент России Владимир Путин подписал закон, который предписывает устанавливать тарифы на услуги в морских портах РФ в рублях, что позволит снизить издержки российских грузоотправителей при колебаниях курса рубля, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, цены (тарифы, ставки) на услуги в морском порту должны быть выражены в рублях, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

Законом предусмотрен переходный период вступления в силу его положений до 1 января 2025 года, поскольку у большинства компаний, работающих в российских портах, имеются долгосрочные валютные обязательств. Они связаны с реализацией инвестиционных проектов по развитию инфраструктуры морских портов, реструктуризацией задолженности в различных объемах и с различными сроками погашения и, как ожидается, что у большинства компаний будут погашены до 2025 года.

Федеральная антимонопольная служба России вела длительную борьбу за перевод тарифов стивидоров в рубли, в частности в 2016 году возбудила дела против крупнейших из них. Однако ведомство столкнулось как с судебными спорами с этими компаниями, так и с негативной реакцией со стороны отраслевых ассоциаций и Минтранса.

В итоге ФАС в августе 2017 года поддержал президент РФ Владимир Путин, поручив с 1 января 2018 года перевести тарифы для стивидоров во всех портах в рубли, однако оговорил, что во избежание убытков у компаний возможны исключения в конкретных ситуациях. При этом правительство только в марте 2018 года одобрило соответствующий законопроект, увязав исключения с валютными обязательствами стивидоров.