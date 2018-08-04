ОРЕЛ, 4 авг — ПРАЙМ. Галичская птицефабрика получила статус экспортёра в страны Персидского залива благодаря тому, что много лет вкладывалась в качественные показатели, ее продукция соответствует европейским стандартам, сообщил РИА Новости губернатор Костромской области Сергей Ситников.

Россельхознадзор сообщил, что в июле 2018 года ПАО "Галичское" по птицеводству Костромской области включено в реестр экспортеров с правом поставок куриных яиц на территорию ОАЭ, Саудовской Аравии, Омана, Кувейта, Катара и Бахрейна.

"Сегодня формализовано разрешение на поставку яйца в известные страны. Почему это произошло? Собственники и руководство фабрики на протяжении двух десятилетий вкладываются в качественные показатели, показатели высокой санитарной оценки. Они прошли высокую международную сертификацию. Сегодня яйцо, которое выпускает Галичская птицефабрика, соответствует европейским стандартам по ветеринарии. Я полагаю, что именно это и послужило принятию решения", — сказал Ситников.

ПАО "Галичское" прошло комиссионное обследование на соответствие требованиям и нормам стран-импортёров, предъявляемых к экспортируемой продукции, которое установило, что производство яйца на предприятии соответствует гигиеническим нормативам для пищевых заводов и их персонала GSO 21/1984, утвержденным Организацией по стандартизации Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива ССАГПЗ (всемирной организации по стандартизации/ВОС).