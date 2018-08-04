КРАСНОЯРСК, 4 авг — ПРАЙМ. Самолет с врио губернатора Красноярского края Александром Уссом и представителями СК, полиции и других ведомств, отправившимися на место крушения вертолета Ми-8 на севере Красноярского края, сел в аэропорт Игарки, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы губернатора Елена Улящева.

Вертолет Ми-8 авиакомпании "ЮТэйр-Вертолетные услуги" (входит в группу "ЮТэйр") потерпел крушение в субботу утром в Красноярском крае. Находившиеся на его борту три члена экипажа и 15 пассажиров погибли. В числе пассажиров были работники "РН-Ванкор" (дочернее общество "Роснефти") и подрядных организаций.

"Буквально только что борт с губернатором прибыл в аэропорт Игарки. Уже оттуда все отправятся на место крушения Ми-8", — сказала собеседница агентства.