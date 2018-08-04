МОСКВА, 4 авг /ПРАЙМ/. Президент РФ Владимир Путин подписал новую редакцию закона о таможенном регулировании, разработанную в связи с принятием Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (ТК ЕАЭС), соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон регулирует отношения, связанные с ввозом и вывозом товаров, их перевозкой под таможенным контролем, временным хранением, таможенным декларированием, выпуском и использованием в соответствии с таможенными процедурами, проведением таможенного контроля, взиманием и уплатой таможенных платежей. Ряд норм направлен на упрощение и ускорение таможенных процедур, включая внедрение принципов и технологий "электронной таможни", в частности, декларировать товары можно будет электронным способом.

Документ допускает исполнение обязанностей по уплате таможенных платежей третьими лицами, что создаст возможности для применения ряда новых технологий уплаты таможенных платежей, например при трансграничном перемещении товаров, приобретенных физлицами для личного пользования.

Таможенный представитель сможет уплачивать таможенные пошлины и сборы в отношении товаров, ввозимых для личного пользования, за исключением транспортных средств, если это предусмотрено договором, заключенным между ним и декларантом. Оплата таможенных пошлин физлицами станет возможна в отделениях "Почты России". Операторы таможенных платежей будут обязаны обеспечить возможность их уплаты с использованием карты "Мир".

Правительством РФ могут определяться правила реализации товаров в магазинах беспошлинной торговли.

Исключается возможность привлечения к ответственности за нарушение законодательства и актов в сфере таможенного регулирования, если оно вызвано неясностью содержащихся в них правовых норм. Помимо этого, допускается возможность взыскания неуплаченных в установленные сроки таможенных пошлин со счетов должника в драгоценных металлах.

Закон также устанавливает общее правило, по которому компоненты товара должны ввозиться на территорию России в рамках одной внешнеэкономической сделки.