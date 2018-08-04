МОСКВА, 4 авг /ПРАЙМ/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, направленный на сокращение материальных и временных издержек оформления прав на земельные участки с целью строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ упрощает для потребителей подключение к объектам коммунальной инфраструктуры, а для сетевых компаний облегчает их оформление. Цель закона состоит в упрощении порядка и сокращении сроков размещения инженерной инфраструктуры, необходимой для обеспечения населения коммунальными ресурсами и развития территорий.

Закон устанавливает возможность размещения линейных объектов на условиях публичного сервитута, то есть административного решения органа госвласти или местного самоуправления в целях обеспечения государственных или муниципальных нужд, а также нужд местного населения. Причем публичный сервитут может быть установлен в отношении одного или нескольких земельных участков.

Председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев ранее пояснял, что закон касается исключительно случаев, где установление сервитута происходит в общественных интересах. Публичный интерес может быть подтвержден только в одной форме — это проведение публичных слушаний, подчеркивал депутат. Поэтому нормы данного закона, по его словам, относятся только к тем случаям, когда развитие инфраструктуры происходит по планам, утвержденным, в том числе, на общественных слушаниях.

При этом он акцентировал внимание на том, что из-под действия норм о публичном сервитуте выведены полностью граждане с их частными и жилыми домами, садоводы, огородники и граждане, ведущие личное подсобное хозяйство. То есть, этот закон относится только к урбанизированным городским территориям, землям сельхозназначения и промземлям, отмечал Николаев.