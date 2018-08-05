МОСКВА, 5 авг /ПРАЙМ/. Тамбовская область ведёт переговоры с организациями, занимающимися первичным размещением токенов (ICO), о выпуске первых земельных токенов, сообщил РИА Новости губернатор Александр Никитин.

"Если говорить о текущей ситуации, сегодня мы ведём переговоры на площадке Торгово-промышленной палаты России с организациями, которые занимаются ICO", — сказал Никитин.

Он пояснил, что речь идёт о выпуске токенов.

"О наполнении, об обеспечении их земельными ресурсами, В технологическом плане все нюансы, тонкости мы отрабатываем", — сказал глава региона.

Губернатор добавил, что проект пока находится в рабочей стадии. По его словам, параллельно анализируется правовое поле, поскольку существуют ограничения оборота земель, и проект должен соответствовать федеральному законодательству.

Никитин также отметил, что переговорам с организациями, занимающимися ICO, уделяется особое внимание, поскольку "тема потенциально очень интересна и вызывает соответствующую реакцию у профессионалов".

Он добавил, что таких организаций немного — две-три площадки, и у них разные условия.

"Сегодня мы ведём переговоры с теми площадками, у которых есть собственный интерес к этому. Для нас это важный индикатор, что проект реальный", — пояснил губернатор.

Правовой статус криптовалют, ICO, майнинга и краудфандинга в России пока не определен. В марте в Госдуму были внесены три законопроекта, призванные ликвидировать этот пробел и в целом создать регулирование в области цифровой экономики. Все они уже прошли первое чтение. Один из проектов дает определение "цифровым финансовым активам", относя к ним криптовалюту и токен. При этом прямо устанавливается, что такие активы не являются законным средством платежа в России.

Банк России неоднократно заявлял, что не считает допустимым обмен криптовалют на рубли, валюту или другое имущество, поскольку даже при идентификации конечного владельца откроется возможность легализации сомнительных операций. В то же время регулятор считает допустимым разрешить такой обмен для токенов, выпускаемых в рамках российских ICO и не имеющих платежной функции.